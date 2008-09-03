Bulgar turistler çocuk parkında kaldı

Bazıları geçen yıllarda Kuşadası'na gelip memnun ayrılan Bulgarlar, bu yıl da acenteleri `Veny Travel'den Kuşadası tatili için anlaştı. 10 günlük tatil için ortalama 500 Euro ödeyen 150 turist, dün otobüslerle kalacakları Tigana Plajları bölgesindeki 5 yıldızlı Tusan Otel'e geldi.

Otel yetkilileri, Bulgar acentenin Türk ortağı olan Alin Turizm'i arayarak, turistler için ödeme yapmalarını istedi. Ancak, şirketten yanıt alınamadı. Bunun üzerine otel yetkilileri, kilometrelerce yoldan tatile gelen yol yorgunu turistleri otele almayarak, dışarı çıkarttı.



İyi bir duş ve uyku hayali kurarken, sokakta kalan Bulgar turistler, tekrar otobüslerine bindirilerek kent merkezine götürülerek deniz kenarındaki bir parka bırakıldı. Geceyi parktaki, çimlerin, bankların hatta oyuncakların üzerinde geçiren turistler, çaresiz sorunun çözülmesini beklemeye başladı.



Turistlerin bulunduğu parka giden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Yürütme Kurulu Başkanı Bülent İlbahar'ın tüm girişimleri de sonuçsuz kaldı. Özellikle Türk acentenin turistleri hızla başka otellere yerleştirmesi gerektiğini savunan İlbahar, "Turistlerin Kuşadası şehir merkezinde, her gün binlerce turistin gezdiği deniz kenarında bu görüntüsü hoş değil. Alin Turizm Acentesi'nin acilen bir girişimde bulunması gerekir" dedi.



Bulgar turistler "rezaletle" karşı karşıya olduklarını anlatırken, "Tatilimiz zehir oldu. İşin en kötü tarafı hiçbir muhatap bulamayışımız. Parkta, aç, susuz ve uykusuz bekliyoruz" dedi.

Bulgar turistler, çaresizlik içerisinde sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Alin Turizm yetkilililerinin Bodrum'daki ofislerin kapalı olduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı belirtildi.

