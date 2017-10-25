Bulgar TIR şoförü, aracında ölü bulundu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'ne TIR şoförü Bulgar vatandaşı 62 yaşındaki Zyul Fıhayriev Emirski, aracında ölü bulundu.

Olay, Malkara-Tekirdağ karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Bulgaristan\'dan yüklediği keresteleri CM 1476 AX plaka ve CM 3123 EE dorse plakalı TIR\'la Malkara\'ya getiren Zyul Fıhayriev Emirski, aracını inşaat malzemeleri satan işyerinin önüne park ederek, uyudu. Sabah işyerine gelenler Zyul Fıhayriev Emirski\'yi uyandırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, camı kırarak sürücüye ulaştı. Yapılan kontrolde Zyul Fıhayriev Emirski\'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirski\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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