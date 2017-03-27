Bulgar siyaseti sağa kayıyor

Bulgaristan'daki erken genel seçimde, merkez sağdaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) birinci parti oldu ancak tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına erişemedi. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre partinin yüzde 32,6 ile 2014 seçimleriyle aynı oranda oy aldığı, ancak sandalye sayısını 12 artırarak 96 sandalyeye ulaştığı bildirildi. Eski komünistlerin kurduğu Bulgar Sosyalist Partisi ise oylarını yaklaşık 12 puan artırarak yüzde 27,1 ile ikinci sırada yer alıyor, sandalye sayıları ise neredeyse ikiye katlanarak 79 olacak.

GERB lideri Boyko Borisov seçim sonrası yaptığı açıklamada "kısa zamanda halkın beklentilerine cevap verebilecek bir hükümetin kurulacağı umudunda olduğunu" söyledi.

Hem eski Başbakan Borisov liderliğindeki GERB hem de Sosyalistler büyük koalisyon opsiyonunu reddediyor. Sosyalistlerin lideri Kornelia Ninova da seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Siyasette prensipler vardır. Partilerimizin programları birbirinden çok farklı. Biz GERB’e alternatif oluşturuyoruz. Bu yüzden büyük koalisyon söz konusu olamaz” dedi.

Siyasette sağa kayış

Borisov, siyasi yelpazenin sol kanadında koalisyon ortağı bulamayacağı için sağ partiler ile masaya oturmak zorunda. Bu da Bulgaristan’ın sağa kayması anlamına geliyor. Oy oranı yüzde 14,8’den yaklaşık yüzde 9’a gerileyen Bulgaristan Türklerinin Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS) de Borisov için bir seçenek değil. Geriye yüzde 4’lük barajı aşarak parlamentoya girmeyi başaran ve aşırı sağ söylemleriyle dikkat çeken üç partinin oluşturduğu Birleşik Vatanseverler adlı ittifak kalıyor. Söz konusu ittifak, Bulgaristan’ı mültecilere karşı "Hristiyanların cephe devleti" olarak görüyor ve “Anavatanlar Avrupası” olarak adlandırılan fikri savunuyor.

Dost Partisi barajı aşamadı

Bulgaristan’da Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden ayrılanların oluşturduğu ve ilk kez seçimlere katılan Dost Partisi ise barajı aşmayı başaramadı. Parti, Türkiye’deki AKP’ye yakınlığı yüzünden ciddi eleştirilere hedef olmuştu. Dost Partisi otobüslerle Türkiye’den çifte vatandaşları Bulgaristan’a taşımakla suçlanmış, Sofya da Ankara’yı seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı.

Eski itfaiyeci Borisov, Bulgaristan'ın son komünist devlet başkanının koruması olarak da çalışmış, ardından başkent Sofya'nın önce emniyet genel müdürü daha sonra da belediye başkanı olmuştu. 2009 ila 2013 ve 2014 ila 2017 yıllarında iki kez başbakanlık görevini yürütmüştü.

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