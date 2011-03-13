Bulgar romanına Türk dizisi

T24 -

Sınav, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) verdiği demeçte, çalışmaları hakkında bilgi verirken, ''Bulgar yazar Lüdmila Filipova’nın 'Aramızdaki Duvar' kitabına dayalı 39 bölümlük dizi hazırlıyoruz'' dedi. Türkiye ile Bulgaristan'ın komşu ülke olduğunu vurgulayan Sınav, demecinde ''Ortak tarihimiz var, reflekslerimiz bile ortaktır'' diye konuştu.





Bulgar sineması konusundaki izlenimlerinin Cannes Film Festivali'nde tanıtılan ''Mission London-Londra Görevi'' ile sınırlı olduğunu söyledi. Türk aktörlerin de rol aldığı bu filmden etkilendiğini ve Bulgar romanına dayalı film yapma kararı aldığını belirten Sınav, demecinde, ''Umarım, Bulgar okuyucularının ilgi ile okuduğu romanındaki hikayeyi filmde de uygun bir şekilde anlatırız. Başarılı olursak sevincini hep birlikte paylaşırız. Benim için bu olay yeni bir keşif olacak'' ifadelerini kullandı.

Programa katılan yazar Lüdmila Filipova da orijinal adı ''Yanılsamaların Anatomisi'' olan romanını yazarken böylesi bir başarı beklemediğini anlattı. Birçok kişinin kendi yaşayışlarını romanda bulduğunu, bu durumun da başarıyı getirdiğini dile getiren Filipova, ''Şimdiki fikrimiz de bu romanı çok bölümlü bir tarihi diziye dönüştürmektir'' dedi.





Verilen bilgiye göre, Bulgaristan'da 1989 yılına dek eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara yönelik uyguladığı asimilasyon kampanyasını ve Türkiye'ye zorunlu göç olaylarını ele alan dizinin 13 bölümlük ilk kısmı konusunda çalışmalara başlandı, çekimlerin önemli bir bölümü Bulgaristan'da yapılacak.



