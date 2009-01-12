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Dünya

Bulgar mahkûmların 'ipek çarşaf' davası

Bulgar mahkûmlar, hapiste ipek çarşaf verilmediği, koğuşlarda sauna bulunmadığı ve masaj yapılmadığı için dava açtı

12 Ocak 2009 02:00

Bulgaristan'da bazı hükümlü ve tutukluların cezaevleri yönetimi ile Adalet Bakanlığı aleyhine, "ipek çarşaf verilmediği", "koğuşlarda sauna bulunmadığı", "masaj yapılmadığı" ve "kablolu TV yayınlarının seyredilmesine izin verilmediği" gibi ilginç gerekçelerle yüzlerce tazminat davası açtığı bildirildi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden "24 Saat"in bugünkü sayısında yer alan habere göre, 2008 yılında bazı tutuklu ve hükümlüler tarafından Cezaevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığına karşı çeşitli kişisel talepler mazeret gösterilerek 500'ün üzerinde tazminat davası açıldı.

Haberde, bu davalarda, "üniversite seçme özgürlüğü sınırlandırılmasın", "sağlık hizmetleri iyileştirilsin" ve "yemekler daha kaliteli hale getirilsin" gibi makul gerekçelerin yanı sıra son derece ilginç ve komik sayılabilecek şu isteklerin de yer aldığı bildirildi:

"Koğuşlara sauna yaptırılsın, mevcut çarşaflar ipek çarşaflarla değiştirilsin, masaj hizmeti verilsin, her koğuşa televizyon konulsun ve erotik kanalları da olmak üzere kablolu yayın bağlantısı kurulsun, isteyen mahkumlara estetik ameliyat yapılmasına izin verilsin."

Habere göre, Bulgaristan'ın Rusçuk kenti cezaevinde bir mahkum ise sigara içen koğuş arkadaşlarından şikayetçi olup devletten 5000 leva (2500 Euro) tazminat talep etti. Varna cezaevinde bir başka mahkum da bir televizyon yarışmasına katılmasına izin verilmediği için cezaevi yönetimine tazminat davası açtı. Mahkum, davanın gerekçesinde, bilgi ve zekasının söz konusu yarışmada büyük ödülü kazanacak düzeyde olduğunu öne sürdü.

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