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BULGAR MAFYA LİDERİNİN SEVGİLİSİ VE ADAMLARININ TESLİM EDİLME ANLARI

-Teslim edilme anları saniye saniye kaydedildi

08 Ağustos 2018 23:19

-Teslim edilme anları saniye saniye kaydedildi. 

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA 
Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul\'da yakalanan \"Mityo Othice\" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov\'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan\'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi\'ne gönderilen Zhelyazkov\'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi. 

Görüntü dökümü:
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-İlina S.T(Beyaz elbiseli) ve diğerlerinin teslim edilme anları
-Zhelyazkov\'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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