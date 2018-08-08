BULGAR MAFYA LİDERİNİN SEVGİLİSİ VE ADAMLARININ TESLİM EDİLME ANLARI

-Teslim edilme anları saniye saniye kaydedildi.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul\'da yakalanan \"Mityo Othice\" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov\'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan\'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi\'ne gönderilen Zhelyazkov\'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-İlina S.T(Beyaz elbiseli) ve diğerlerinin teslim edilme anları

-Zhelyazkov\'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması

-Genel ve detaylar