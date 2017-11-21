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Bulgar kılavuzlar, FETÖ şüphelisi aileleri kaçırırken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen 5'i çocuk 11 kişi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli, yakaladı

21 Kasım 2017 14:02

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Bulgaristan\'a gitmek isteyen 5\'i çocuk 11 kişi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli, yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan 3 çift hakkında FETÖ/PDY soruşturması olduğu, kılavuzların ise Bulgaristan uyruklu olduğu ortaya çıktı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. FETÖ şüphelilerini taşıyan minibüsü takibe alan polis ekipleri, Yunanistan sınırındaki Yenikadın köyünde aracı durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen H.T., eşi H.T., S.S., eşi A.S., Y.Ş. eşi O.Ş. ile yanlarındaki 3 çocuk yakalandı. Üç aileyi sınıra getiren ve onların yurt dışına çıkmasına yardım ettiği belirlenen Bulgaristan uyruklu kılavuzlar N.M.K., G.Y.M. ve S.H.M. de polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Üç çiftin çocukları, yakınlarına teslim edilirken, yapılan incelemede haklarında FETÖ/PDY soruşturması süren şüphelilerden H.T.\'nin \'örgüt kurmak ve yönetmek\', Y.Ş.\'nin ise \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelileri, ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
BULGAR KILAVUZLAR, TUTUKLANDI
FETÖ şüphelilerini para karşılığında yurt dışına kaçırmak isteyen Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüpheliler N.M.K., G.Y.M. ve S.H.M., savcılık sorgularının ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

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