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Bulgar gemisi Ege'de 1041 sığınmacıyı kurtardı

SOFYA- EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN İçişleri Bakanlığı, kasım ayından bu yana Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten 'Obzor' adlı gemiyle, boğulmak üzere olan toplam 1041 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı

28 Aralık 2017 17:18

SOFYA- EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN İçişleri Bakanlığı, kasım ayından bu yana Ege Denizi\'nde devriye görevi yürüten \'Obzor\' adlı gemiyle, boğulmak üzere olan toplam 1041 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı.
Avrupa’nın Güneydoğu deniz sınırını korumak ve Yunan sahil güvenlik ekiplerine yardım sağlamak amacıyla \'Obzor\' isimli Bulgaristan bandrollü polis gemisi, geçen kasım ayında Ege Denizi\'ne açıldı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı\'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçleriyle kasım ayından bu yana Ege Denizi\'nde sınır güvenliği için devriye görevi yapan Obzor gemisinin, 19 şişme botta, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu toplam 1041 sığınmacıyı boğulmaktan kurtardığı kaydedildi.

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