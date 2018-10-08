Bulgar gazetecinin öldürülmesine Almanya ve AB'den tepki

Cansız bedeni Cumartesi günü Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde bulunan Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesiyle ilgili Avrupa Birliği ve Almanya'dan tepkiler geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Bulgar gazeteci Marinova'nın öldürülmesiyle ilgili Pazartesi günü bir açıklama yayınladı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "vahşi ve korkunç" olarak tanımladığı cinayet nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını söyledi. Sözcü cinayetin hızlı ve kapsamlı bir biçimde aydınlatılması gerektiğini de ifade etti.

Avrupa Komisyonu da Brüksel'de yaptığı açıklamada sorumluların yargı önüne çıkartılması için "hızlı ve titiz bir inceleme" yapılmasını istedi. Komisyon açıklamasında, "Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Viktoria Marinova'nın korkunç bir biçimde öldürülmesinden şoke olduk. Yine cesur bir gazeteci yolsuzluğa karşı hakikat için verdiği mücadelede hayatını kaybetti" dedi. Timmermans sorumluluların Bulgar makamları tarafından bir an evvel yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Yeşiller Partisi de gazetecilerin "işleyen bir demokrasinin mihenk taşı olduğunu" belirterek resmi makamların "gazetecilerin korunması konusunda ciddi olduğunu" göstermesi gerektiğini ifade etti. Yeşiller Partisi'nden Avrupalı Alman parlamenter Sven Giegold, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin cinayetin aydınlatılması için Bulgaristan'a gönderilmesini istedi.

Yolsuzlukla ilgili televizyon programı yapmıştı

30 yaşındaki Bulgar gazetecinin cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Rusçuk kentinde Tuna Nehri kıyısındaki bir parkta bulunmuştu. Marinova'nın boğularak öldürülmeden önce dövüldüğü ve tecavüze uğradığı belirtiliyor.

Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli programında iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği kaynaklarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti.

Cinayetin bu haberle ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un verdiği bilgilere göre soruşturma makamları henüz cinayetin söz konusu haber nedeniyle işlendiğine dair bir veriye ulaşmış değil. İçişleri Bakanı Marinov, "Söz konusu olan tecavüz ve cinayet" diye konuştu.

Viktoria Marinova son bir yıl içinde Avrupa Birliği'nde öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Malta'nın tanınmış araştırmacı gazetecisi Daphne Caruana Galizia geçen Ekim ayında bombalı saldırı sonucunda, Slovak gazeteci Jan Kuciak ise bu sene Şubat ayında vurularak öldürülmüştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün yayınladığı bu yılki basın özgürlüğü endeksine göre Bulgaristan basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 111'inci ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sonuncu sırada.

AP,AFP,rtr/EC,DÇÜ

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