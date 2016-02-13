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Spor

Bulgar futbolunun efsanesi Trifon Ivanov hayatını kaybetti

"Ivanov, Bulgaristan futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları arasında kalmaya devam edecektir"

13 Şubat 2016 18:08

1994 Dünya Kupası'nın yıldızları arasında yer alan Bulgar futbolunun efsanevi defans oyuncusu Trifon Ivanov, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kaptanlığını yaptığı milli takım formasını 76 kez giyen ve ülkenin en başarılı futbolcuları arasında yer alan Ivanov'un, geçirdiği kalp krizinin ardından 50 yaşında vefat ettiği belirtildi. Yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Trifon Ivanov, Bulgaristan futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları arasında kalmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.  Futbolculuk kariyerinde CSKA Sofya, Real Betis, Neuchatel Xamax ve Rapid Wien gibi takımlarda forma giyen Ivanov, 1994'te ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan Bulgaristan Milli Takımı'nın önemli futbolcuları arasında yer alıyordu.

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