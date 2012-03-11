Bulgar First Lady’si yasak aşkıyla görüntülendi

T24- Bulgaristan’da ocak ayında cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Rosen Plevniyev’in eşi Sofya sokaklarında başka bir erkekle görüntülendi. Bulgar basını kıyameti kopardı. Çiçeği burnunda cumhurbaşkanından ise çıt yok...

Vatan gazetesinin haberine göre, Bulgaristan’da devletin en üst kademesi “ihanet” sakandalı ile çalkalanıyor. 18 Ocak’ta cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Rozen Plevniyev’in kendisinden 11 yaş küçük olan “asi” eşi Yuliana Plevniyeva, başkent Sofya’nın sokaklarında başka bir erkekle kol kola yürürken görüntülendi.

Dnes gazetesinin muhabiri bu anı tesadüf eseri ölümsüzleştirdi. Gazetenin birinci sayfasını tamamen kaplayan fotoğraflar Bulgar medyasında büyük fırtına kopardı. 37 yaşındaki First Lady ve partneri Kamen Stanev’in Sofya sokaklarında hiçbir şeyi umursamadan kol kola dolaştıklarını yazan gazete, “güzel ve özgür” olarak tabir ettiği Yuliana’nın yanındaki erkeğe olan ilgisini de hiç saklamadığına dikkat çekti.

Üç çocuk annesi olan Yuliana’nın cumhurbaşkanlığı konutundan otomobiliyle ayrıldığını ve Sofya’nın merkezinde gizemli bir eve girdiğe dikkat çeken gazete, First Lady’nin bu evden partneri ve ülkenin önde gelen işadamlarından Pilip Harmanciyev ile birlikte çıkarak Sofya’nın lüks restoranlarından birisine yemeğe gittiklerini belirterek, “Restoranın çıkışında First Lady, centilmence partneri Stanev’i Sofyanın buzlu sokaklarında aracına kadar eşlik etmesi için davet etti. O da bu isteğini kırmadı” yorumuyla verdi.

Bulgar hükümetinin en tepesindeki ihanet skandalı diğer gazetelerin de sayfalarını süsledi. Cumhurbaşkanı Plevniyev, ikinci eşi hakkında medyada yer alan fotoğraflar ve haberler hakkında ise hiçbir açıklama yapmadı.