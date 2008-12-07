Bülent'in hazin sonu

Bayram öncesi harçlığını mendil satarak sağlamaya çalışan İlköğretim öğrencisi kendisini kovalayan zabıtalardan kaçmak isterken geçirdiği kaza sonucu can verdi.



Kadıköy'de zabıtaların kovaladığı kağıt mendil satan ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Bülent Çalıkıran, otomobilin çarpması sonucu öldü.



Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Koşuyolu Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Ailesinin geçimini sağlamak için okuldan arta kalan zamanlarında, sokak sokak dolaşıp kağıt mendil satarak işsiz babasına yardımcı olmaya çalışan Zabıtalar Muratpaşa İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Bülent Çalıkıran, zabıtaların geldiğini görünce yanındaki arkadaşı 12 yaşındaki Mehmet Ali Kılınç ile kaçmaya başladı. İki arkadaşın peşine düşen zabıtalar, kısa süren kovalamaca ardından Bülent Çalıkıran'ı yakaladı. Bülent Çalıkıran, bir anlık dalgınlığından yararlandığı zabıtalardan kurtularak yeniden koşmaya başladı. Zabıtaların tekrar peşine düştüğü Çalıkıran, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ahmet Özgür Solak yönetimindeki 34 MDC 53 plakalı otomobilin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bülent Çalıkıran başını yere çarparak ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bülent Çalıkıran, yaklaşık 7 saat sonra öldü.



Olayı haber alıp hastaneye gelen anne Münevver ve baba Mehmet Çalıkıran çifti, oğullarının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan baba Mehmet Çalıkıran, aynı hastanede tedaviye alındı.



Arkadaşı Mehmet Ali Kılınç, hafta sonları Bülent ile mendil sattıklarını belirterek, “Zabıtaları görünce Bülent beni uyardı ve kaçmaya başladık. Bülent’i zabıta memurları yakaladı. Sonra Bülent ellerinden kurtuldu ve peşimden koşmaya başladı. Yolun karşısına geçerken Bülent’e araba çarptı. Mahalleye gelerek olayı haber verdim” dedi.





