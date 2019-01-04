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Yaşam

Bülent ve Ahmet Şık'ın babası Hüseyin Şık vefat etti

Hüseyin Şık'ın cenazesi Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

04 Ocak 2019 01:07

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık (81), Antalya'da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin Şık'ın yaşamını yitirdiğini Bülent Şık, sosyal medya hesabından duyurdu. Hüseyin Şık'ın cenazesi yarın Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent Şık, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Babamı kaybettik. Sığınaktı. Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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