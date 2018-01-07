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Spor

Bülent Uygun'un gözü Bucasporlu Atakan'da

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- KATAR'ın El-Gharafa takımının başına geçen teknik direktör Bülent Uygun, Bucaspor'un altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Atakan Kesgin'i transfer etmek istediğini açıkladı

07 Ocak 2018 16:36

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- KATAR\'ın El-Gharafa takımının başına geçen teknik direktör Bülent Uygun, Bucaspor\'un altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Atakan Kesgin\'i transfer etmek istediğini açıkladı. Galatasaray\'ın eski yıldızı Hollandalı Wesley Sneijder ile anlaşma sağlayan takımın dümenindeki Uygun, Sakaryaspor\'dan Burak Bekaroğlu ve Galatasaray\'ın genç oyuncusu Atalay Babacan\'ın yanında Atakan\'ı da listeye aldıklarını söyledi.
El-Gharafa kulübünün, resmi olarak Bucaspor\'la görüşmelere başladığı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklamada Atakan\'ı bu sezon satmayı düşünmediğini ifade eden Başkan Ahmet Doğan\'ın, Katarlılara nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Bucaspor\'da 2010-11 sezonunda Süper Lig\'de görev yapan Uygun, 7 hafta sonunda Eskişehirspor\'a gitmişti. Sarı-lacivertli camia ve taraftarlar Uygun\'un bu hamlesine büyük tepki göstermiş, tecrübeli teknik adamın yaptığı transferlerle kulübü batırdığını iddia etmişti. 

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