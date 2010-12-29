Bülent Uygun'un eşi gözaltında

T24 - Bursa'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı opurasyonunda aralarında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un uzun süredir ayrı yaşadığı eşi G.U.’nun bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



Bursa’da tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon başlattı. Operasyon kapsamında tarihi eser kaçakçılğı ile ilgili görüylen 30 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Bülent Uygun'un Bursa'da yaşayan eşi G.U.'nun da bulunduğu belirtildi.



Şüphelilerin sorgusu sürerken göjzaltına alınanların sayısının artabileceği kaydedildi.