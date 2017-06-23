Bülent Uygun yeniden Süper Lig'de

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Bülent Uygun ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Küme düşen Gaziantepspor'dan ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı. Başkent temsilcisinin Uygun ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

Katar ekibi Umm Salal SC takımındaki macerasının ardından Süper Lig'e Gaziantepspor'da göreve gelerek dönen Uygun, Gaziantepspor'un küme düşmesiyle takımdan ayrılmıştı. Eskişehirspor ile adı anılan 45 yaşındaki çalıştırıcı, Osmanlıspor ile anlaşarak tekrar Süper Lig'e dönüş yaptı.