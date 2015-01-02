Bülent Uygun: Türkiye'de şike yok, Aziz Yıldırım'ı çok sevmem

Teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendi işleri için yaşadığını belirterek, Yıldırım'ı sevmediğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerini Katar'ın Umm Salal takımında sürdüren Bülent Uygun, Trt Spor'da Futbol VIP programına konuştu.

"Türkiye'de şike yapılacağına inanmıyorum" diyen Uygun, şike süreci ile kariyerinin zarar gördüğünü söyledi.

ntvspor.net'in haberine göre, Uygun hakkındaki şike davasına ilişkin şunları söyledi: "Benim büyük takımlarda, belki milli takımda çalışmamın önüne geçtiler. Hem Türkiye'de hem de İnsan Hakları Mahkemesi’nde karşı dava açacağım" dedi.

'Aziz Yıldırım'ı sevmem'

Bülent Uygun, 3 Temmuz sürecinde birlikte ceza evinde kaldıkları Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için,"Çok sevmem. İnsanlara değer verdiğini düşünmüyorum. Kendi işleri için yaşar" yorumunu yaptı.

'Türk futbolu doğru yönetilmiyor'

"Türk futbolu doğru yönetilmiyor" diyen Bülent Uygun, gelecekte federasyon başkanlığını düşündüğünü söyledi.

Deneyimli teknik direktör "Başkan olanların benden ne farkı var? Aksine onlara topu versem 3 kere sektiremezler. Ben 25 yıldır futbolun içindeyim. İçerdeki sıkıntıları bilen birisi olarak projeler de üretirim" diye konuştu.

Bülent Uygun, Katar'a gitmesini "Türk antrenörlüğü için çok önemli bir süreç. Orta Asya'da çalışan ilk Türk teknik direktörüm. Katar'a gitmek benim karıyerim için geriye değil ileriye götürdü" sözleri ile değerlendirdi.