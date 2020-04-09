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Spor

Bülent Uygun: Şampiyonun kimin olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor

09 Nisan 2020 14:04

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni tip Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bu sezona özel olarak küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Olağanüstü bir yıl geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Lig yeni sezonda 22 takımla oynansın. Ertesi yıl 5 takım küme düşebilir. Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bülent Uygun, 20 takımlı lige geçilebileceği önerisinde de bulundu. Uygun, "Yeni sezonda 4 takım alttan çıkarsa Süper Lig'de 22 ekip mücadele eder. Sonraki sene ise 5 takım küme düşer, 3 takım çıkar ve 20'li ligler olur. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceği bir lige sahip oluruz. Yabancı oyuncu sayısı da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebilir" dedi. 

 

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