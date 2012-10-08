Bülent Uygun istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasına kadar hiç galibiyet alamayan Elazığspor'da (4 yenilgi, 3 beraberlik) teknik direktör Bülent Uygun, görevinden ayrıldı. Sanica Boru Elazığspor, 3 puanla son sırada yer alıyor.

Bülent Uygun istifa ile ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Maalesef bana kucak açan beni bağrına basıp, sevgisini gösteren özel bir camiadan yaşananlar sonucunda görevimden ayrılmak durumunda kaldığımı ligin bitimine 7 hafta kala geldiğim ve Sanica Boru Elazığsporla şampiyon olma şerefine nail olduğum ve tanımakla onur duyduğum Selçuk ÖZTÜRK ve yönetim kurulu ile Elazığspor camiasından ayrılıyorum.

Gönül isterdi ki uzun süreli çalışıp başarı elde edelim. Ama maalesef yönetimin yalnız bırakılması ve ekonomik sıkıntılar kısıtlı bütçe ile yapılan transferlerle birlikte stadyumumuzun ve tesisimizin yetişmemesi sonucunda yeni takım olma noktasında alınan başarısızlık görevimden ayrılmam gerektiğini göstermiştir.

Bana destek olan Narkoz ve Gençlik 23 taraftar grupları ve her dönemde gerçek Elazığspor sevgisiyle dolu olan her şartta sağduyularını dürüst ve mertçe yazan değerli basın mensupları olmak üzere tüm Elazığspor camiaya teşekkür ederim.

Ekonomik anlamda takıma destek olan Sanica Boru ve Kolin A.Ş.’ ye teşekkürlerimi Borç bilirim. Bazen düşünülenlerin ve hayallerin istediğimiz gibi gitmediği bu süreçteki tek suçlusu benim, inanıyorum ki bu süreçte gelecek olan hocamız ile birlikte futbolcu kardeşlerim bu takımı büyük taraftarı ile kümede bırakacaktır.

Herkese sevgi ve saygılarımla,