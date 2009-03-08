Bülent Uygun çıldırdı



2 F.Bahçe kazasından sonra 4. dakikada M.Ali’nin frikiğiyle öne geçen Sivas, 19’luk Umut’un golüyle 2 puanı bıraktı. 4 Eylül’de 198 gün sonra puan yitirdi, rakiplerini sevindirdi.



SİVASSPOR son yıllardaki ’4 Büyükler’ hegemonyasını yıkmaya aday en güçlü Anadolu takımı. Ankara maçı öncesi ve sonrası yaşananlar da bunun en iyi kanıtı. O pozitif Sivas, hırçın ve beraberliğin faturasını hakeme kesen bir yapıya bırakmıştı kendini. 198 gün sonra sahasında puan bırakmak ve üst üste gelen F.Bahçe yenilgileri de bu sonu hazırlamıştı. Rüzgâr, Yiğidolar’ın oyun planını bozarken, Ankara uyguladığı yerden paslı futbolun ödülünü aldı.



Henüz 4. dakikada Sivas beklenmedik bir golle moral buldu. Mohammed Ali’nin kullandığı serbest vuruşa kimse müdahale edemeyince yerden seken top filelerle buluştu. Erken gelen golle Sivas’ın kolayca 3 puana uzanabileceği düşüncesini kısa sürede sildi Ankara. Beraberliği kovalayan Ankara, 15’te Mehmet Çakır’la gole yaklaştı. Murat’ın ortasına gelişine vuran Mehmet’in şutu direkten döndü. 36 ve 45. dakikalarda Bilal’in şutları kaleci Petkoviç’e takıldı.



GOL 9 PASTA GELDİ



İkinci yarıda Sivas skoru korumak için oyunun kontrolünü rakibine bıraktı ister istemez. 72. dakikada Murat’ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki Umut, 1 dakika sonra beklenen golü attı. Bu gol öncesinde faul olduğunu düşünerek karşılaşma bitiminde hakemin üzerine yürüyen Bülent Uygun, dönüp kendi takımına bakacak olursa Ankara’nın 9 pasta gole gittiğini görecektir. Orta sahada Mehmet Yıldız’dan topu kapan Ediz’den sonra Başkent temsilcisi Umut’a gelene kadar 9 pas yaptı. Ceza alanı dışından düzgün bir vuruş yapan Umut, kalecinin solundan maça dengeyi getirdi. Avrupa’da bile dillere destan olan Sivas’ın 4 Eylül’deki 10 maçlık galibiyet serisi de böylece sona erdi.



Uygun: Hadi gel, bana da diklen



Sivas'ın hocası Bülent Uygun, maç sırasında sinirden kulübeyi tekmelerken bitiş düdüğüyle birlikte hakem Deniz Çoban’ın yanına giderek “Seni tebrik ediyorum. Çalmadığın düdüklerle maçı katlettin, seninle gurur duyuyorum, sen de kendinle duy, ayıptır artık yahu! Oyuncularıma diklendiğin gibi bana diklen şimdi de göreyim” diye bağırdı. Hakemle burun buruna gelip bunları söyleyen Uygun, maç sonrası ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Yediğimiz golde rakip Mehmet Yıldız’ın üstüne çıktı, Deniz Çoban faul vermedi. Aynı fauller 7, 8, 10 kere yapıldı, hep devam ettirdi. Bunları vermeyecekse niye sahaya çıktı? Futbolcuma 45. dakika fırça atan, ’Çabuk oynayın, yoksa atarım’ diye tehdit eden bir hakem vardı.. Futbolcuya bağırma hakkını sana kim veriyor? Bağırabiliyor musun başkalarına, bağırabildin mi? Boş işler bunlar...”