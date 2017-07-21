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Spor

Bülent Uygun Avrupa'da kamp yapmama nedenlerini açıkladı!

"Kızılcahamam kamp için uygun bir yerde"

21 Temmuz 2017 15:05

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Avrupa'da takımının Avrupa'da kamp yapmama nedenini açıkladı. Daha önce hazırlıklarını yurt dışında gerçekleştiren ekibin bu sene Kızılcahamam'ı tercih etmesinin sebebi üzerine Uygun, “Avrupalıların bize uyguladığı politikalara karşı Türk halkı olarak da Osmanlıspor olarak da buna karşı bir tepkiydi bu kamp" yanıtını verdi.

Sözcü'nün haberine göre; Osmanlıspor’un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Kızılcahamam kampının hedeflerini yükseltmek adına çok iyi geçtiğini vurgulayan Uygun, şöyle konuştu:

Avrupa'ya tepki

“Avrupalıların bize uyguladığı politikalara karşı Türk halkı olarak da Osmanlıspor olarak da buna karşı bir tepkiydi bu kamp. Osmanlıspor olarak da bunu göstermemiz gerekiyordu biz de böyle bir tepki verdik ve yurt dışında planladığımız bütün kamp programlarını iptal ettik”

Kızılcahamam’ın kamp için uygun bir yeri olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Güzel otellerimiz var, doğamızı zaten anlatmaya gerek yok. Şu an itibariyle Burada olmaktan ve bunun keyfini yaşamaktan mutluyuz” yorumunu yaptı.

"Avrupa kupalarına katılma hedefi var"

“Gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma hedefi var. Hedefsizlik başarı getirmez. Dolayısıyla hepimizin bir hedefi var”

“Hedefimiz her zaman olacaktır ama baktığımızda özellikle ligdeki 8 tane takımın bunların içerisine Bursa, Antalya ve Başakşehir'i de katarsak ligimiz her zamankinden daha çetin geçecektir. Tabii bu zorlu süreçte bu hayalleri başarmak için doğru planlama, doğru sistem ve iyi bir kadro yapısı ile birlikte inanmışlığı da aşıladığımız da imkansız diye bir şey yoktur. Biz takım halinde başarılara odaklanmış, istediğini ve arzuladığını alabilen, sahada da bütün herkesin takdirini kazanmış bir Osmanlıspor'u Avrupa kupalarına giderek de göstermek istiyoruz.”

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