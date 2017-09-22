Bülent Uygun: Allah’ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor!

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile aldığı kötü sonuçların ardından istifa eden teknik direktör Bülent Uygun, sosyal medyada kıyafetlerini eleştirenlere “Allah’ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor!” diyerek sitem etti.

Kendisini eleştirenleri gördükten sonra “Bu ülkede evliya olsan problem yaşarsın” diye düşünmeye başladığını ifade eden Uygun’un Fanatik’e verdiği demecin bir kısmı şöyle:

“Tabiri caizse bunlara tükürdüğünü yalatmışımdır. Elhamdülillah müslümanım ve Türk’üm. Çok başarılı mıyım? Hayır.

Sosyal medyada Allah’ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor. Başarısız, vasıfsız küfür ederek kendilerini yücelttiğini zannediyorlar. 2-3 like ve RT onları mutlu ediyor. Bunlar da insanları yönetiyor. 1 milyon takipçisi var ve gündem olmaya çalışıyor."

"Nevzat Aydın tavuk kıyafetleri giyip

fotoğraf çektiren biri; çok umrumda değil"

Osmanlıspor'dan istifa eden ve şu an hiçbir takımda görev almayan Bülent Uygun, Trabzonspor yöneticilerinden Nevzat Aydın için de sert ifadeler kullandı. Aydın'ın kuruculuğunu yaptığı ve yabancı bir şirkete sattığı Yemeksepeti için, "Lağım sepeti midir nedir, ismini de bilmiyorum" diye konuşan Uygun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nevzat Aydın, tavuk kıyafeti giyip fotoğraflar paylaşan biri. Çok umrumda olan biri değil.

Sadece kurduğu lağım sepeti midir nedir, ismini de bilmiyorum, bir şirketi var. Onu satmış, onu da arkadaşları kurmuş zaten."

