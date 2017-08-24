Bülent Uluer son yolculuğuna Dev-Genç marşıyla uğurlandı

65 yaşında yaşamını yitiren 1980 öncesinin Dev Genç Genel Sekreteri ve öğrenci lideri Bülent Uluer için, Karacaahmet Mezarlığı içindeki şehitler camisinde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar, Uluer'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu önünde saygı nöbeti tuttu.

Taziyeleri kızları kabul etti



Devrimci, sosyalist ve sosyal demokrat siyasetten çok sayıda isim cenaze törenine katıldı. Aile adına taziyeleri, ilk eşi Nihal Uluer, ikinci eşi Belma Uluer ile kızları Ayşe Uluer ve Şermin Karacaoğlu kabul etti.

Sol cenazede buluştu



CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu cenazeye katıldı. Yine solunun tanınan isimleri, Bozkurt Nuhoğlu, Sarp Kuray, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, TKP Genel Başkanı Erkan Baş, Ömer Laçiner, Celalettin Can da cenazeye katılan isimler arasındaydı.Cenazeye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile HDP Sözcüsü Osman Baydemir de katıldı. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt da cenazede ön sırada saf tutanlardandı.

Dev-Genç marşıyla uğurlandı



Cenaze namazının kılınmasının ardından Bülent Uluer'in Dev-Genç bayrağına sarılı tabutu omuzlara alındı. Kalabalık Dev-Genç marşını söyleyerek alkışlarla cenazeyi uğurladı. Bülent Uluer'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığından toprağa verildi.

“Son nefesini verinceye kadar, inandığı gibi yaşadı”

Cenazeye katılan bazı isimler Bülent Uluer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Uluer için, " Bizim bir parçamız. Türkiye Sosyalist hareketinin önemli bir ismi, kaybıyla büyük bir parçamızı kaybettik" dedi.



Celalettin Can da, " Bülent Uluer faşizme karşı direnen kitlelerin kürsülerdeki başlıca sözcülerindendi" diye konuştu. Uluer'in üniversite yıllarından beri yakın arkadaşı olan Seyfi Öngider, “Son nefesini verinceye kadar, inandığı gibi yaşamış ve mücadele etmiş bir arkadaşımızdır"değerlendirmesinde bulundu.

"Ajitatör Bülent"



Bülent Uluer'in Türk solunda ajitatör olarak tanındığını hatırlatan Yazar Sezai Sarıoğlu , Eskiden tulumbacılar yangın söndürmeye suyla giderlerdi. Ajitatörler de yangın çıkarmaya sözcüklerle giderlerdi. Bülent'in bu çok özel bir yeteneğiydi. Bir dönemin sesiydi" dedi.

"Dayanışması asla unutulmayacak"

68 kuşağının yaşayan önemli isimlerinden Bozkurt Nuhoğlu Uluer için " Bizim jenerasyondan sonra, sol ideolojiyi temsil eden çok önemli bir figürdü. Tanrı rahmet etsin" şeklinde konuştu. Uluer'in devrimci hareketin yeniden doğuşunda çok değerli bir rolü olduğunu hatırlatan Ertuğrul Kürkçü," 1980'e kadar ki dönemde eğer Türkiye faşist diktatörlüğün pençesine tam manasıyla düşmediyse, bu kuşağın meydan okuyuşu karşı koyuşuyla bunu önledik" dedi. HDP Sözcüsü Osman Baydemir de Uluer'le ilgili, " O bir Çerkez'di ben bir Kürdüm. Onun dayanışmasını Kürt halkı asla unutmayacaktır" diye konuştu.

Bülent Uluer kimdir?

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenci olan Uluer, kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu.

Bülent Uluer 1974 yılında içlerinde Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Paşa Güven ve Dursun Karataş gibi isimlerle birlikte Devrimci Gençlik dergisini çıkarmaya başladı ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

Bülent Uluer, Dursun Karataş ve Paşa Güven ile birlikte Devrimci Sol’da yer almıştır. 1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yapmıştı.

Uluer 12 Eylül Darbesi gerçekleştiğinde ilk arananlar listesinde yer almıştır. Bu sebeple yurtdışına çıkıp Filistin’e gitmiş, bu yıllarda Filistin kamplarında gerilla eğitimi almıştı. Ardından uzun süre Avrupa’da kalmıştı.

Uluer aldığı cezaların zaman aşımına uğraması sebebiyle sonra Türkiye’ye dönmüş, 1995 seçimlerinde Halkın Demokrasi Partisi’nden (HADEP) milletvekili adayı olmuştu.

Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşuna katılmış ve bu partinin Parti Meclisi Üyeliği’ni yapmıştı. Ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi seçilmiş ve ardından Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olmuştu.

Bülent Uluer çeşitli işkencelere de maruz kalmış; Filistin Askısı yöntemi nedeniyle bedeninde fiziksel hasarlarının kalmış ve beli sakatlanmıştı.