T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bülent Tezcan'dan Binali Yıldırım'a 'bayrak' cevabı: Şık değil, sevimsiz

Yıldırım, "Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımızı dalgalandırıyorduk" demişti

05 Mart 2018 12:00

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı 'bayrak' eleştirisine tepki gösteri. "Bayrak üzerinden bir tartışma açması sevimsiz bir durum" diyen Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 8 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bir çağrıda bulunarak, "Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı üzerine AKP Kütahya 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımızı göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır."

"Yıldırım'a bir faydası yok"

Başbakan Yıldırım'a cevap veren Tezcan da şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başbakan'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakan'a hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir seviniyormuş gibi gözüküp de aslında şikayetlerini dile getiriyor olması şaşırtıcıdır. Sayın genel başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin bir ifadesi olarak bizi birleştiren en önemli değerimiz bayrağımız etrafında milletimize bir çağrıda bulunmuştur. 'Bayraklarımız ile uğurlayalım şehitlerimizi' diye çağrıda bulunmuştur. Başbakan'ın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine 'teşekkür ediyoruz bu çağrıya' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk bayrağını malzeme yapmasınlar."

ETİKETLER

bülent tezcanbinali yıldırırmkemal kılıçdaroğlutürk bayrağışehitzeytin dalı harekatıhabersöylemtepkieleştiriŞık değilsevimsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24