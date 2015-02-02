Bülent Tezcan: Sümeyye Erdoğan'ın dokunulmazlığa ihtiyacı olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili olacağı iddialarına ilişkin soruları cevapladı.

Osman Akçay'ın Zaman'da yer alan haberine göre, Kuşadası’nda akademisyenlerle yapılan toplantı öncesinde konuşan Tezcan, “17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sürecinden sonra bir dokunulmazlık ihtiyacı kesin Sümeyye Erdoğan için. Hatta Bilal Erdoğan için. Önümüzdeki dönem, ona dönük bir önlem olabilir.” diye konuştu.

'Davutoğlu ofisini Erdoğan'a kaptırdı'

Tezcan, Başbakan Davutoğlu’nun İzmir’e ofis açma açıklamasını ise “Ankara’daki Başbakanlık’a Cumhurbaşkanı fiilen el koymuş durumda. Orayı kaptırınca İzmir’de yeni bir başbakanlık alanı açma çabasında.” sözleriyle değerlendirdi.