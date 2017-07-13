Bülent Tezcan: Meclis'i bölmeye kimsenin hakkı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM’de yapılacak 15 Temmuz anmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davet edilmemesini eleştirdi.Tezcan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a, “Meclis’i bölmeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP’nin 15 Haziran’dan bu yana ilk kez Genel Merkez’de topladığı Merkez Yönetim Kurulu’nun ardından konuşan Bülent Tezcan şunları söyledi:

Babanızın malı değil

“AKP, 15 Temmuz’un üzerinden bir ötekileştirme kampanyası yürütmektedir. Bir toplantı olacak. Siyasi parti liderleri konuşacak, konuşmaları 10’ar dakikayla sınırlandırıyorlar. Bu, 15 Temmuz’u konuşmak için verilen süre değil, konuşmamak için konuşturmamak için verilen süredir. Arka planındaki sorumluların ortaya çıkmasından korkuyorlar.

‘Cumhurbaşkanlığı himayesinde’ diye Meclis’te bir özel program yapmışlar. AKP Genel Başkanı, vekili MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Ana muhalefet partisi genel başkanı ve Meclis’teki diğer parti genel başkanları konuşturulmayacak.

"Hakkınız yok"

Kahraman’a sesleniyorum; Meclis’i bölmeye kimsenin hakkı yoktur. Meclis bütünlüğü içinde yapılacak törenlerde keyfinize göre ‘şunlar konuşacak bunlar konuşmayacak’ diye bir ayrım yapma hakkınız yok. TBMM de 15 Temmuz direnişi de babanızın malı değil. Böyle bir program, Meclis eklentisinde dahi yapılamaz. Müsaade etmeyeceğiz.

"size ekmek çıkmaz"

(Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz fotoğrafları) O fotoğraflar bir yıl önce CHP tarafından basına servis edildi. Gizlenecek bir yanımız yok. Bu, öküzün altında buzağı aramak değil, öküzün altına buzağı koyma çabasıdır. Genel Başkanımız 1 gün sonra Ankara güvenli mi değil mi diye bakmadan yola çıktı Ankara’ya geldi. Sayın Erdoğan neden 4 gün sonra geldi? Öküzün altına buzağı koymaya çalışanlara tavsiyem, oradan size ekmek çıkmaz.”

"Bostan tarlası değil"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 15 Temmuz’da Genel Kurul’daki özel oturumdan sonra gece saat 02.32’de düzenlenecek törene katılmayacaklarını belirterek, “Davetsiz olduğumuz hiçbir yere gitmediğimiz gibi böyle bir yere de gitmeyi düşünmeyiz. Meclis’i babalarının malı gibi kullanıyorlar. Burası dedelerinden babalarına miras kalmış bostan tarlası değil. Bütün parti gruplarını davet etmeleri gerekirdi” diye konuştu.