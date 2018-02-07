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Politika

Bülent Tezcan: Kimsiniz siz kimsiniz, sizin milliyetçilliğiniz konjonktürel 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin başındaki 'Türk' ve 'Türkiye'  ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştirerek "Sanki isim babası kendileri

07 Şubat 2018 18:04

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği\'nin başındaki \'Türk\' ve \'Türkiye\'  ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştirerek \"Sanki isim babası kendileri. Onu da nasıl dağıtacaklarını, tahsis etme hakkını görüyorlar kendilerinde. Kimsiniz siz kimsiniz. Nasıl kaldıracaksınız bu isimleri. Canınız isteyince TC\'yi  kaldıracaksınız, andımızı  kaldıracaksınız ondan sonra Afrin\'e operasyon yaparken milli olacaksınız. Sizin milliyetçiliğiniz konjonktürel milliyetçiliktir. İşinize gelince ayaklar altına alıp, işinize gelince ağzınıza alıp çiğneyeceksiniz\" dedi. 

(FOTOĞRAF) 

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