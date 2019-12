'Bülent Sultan' sucukları...

T24 - Yurtdışına bile sucuğunu yanında götüren Bülent Ersoy’un bu merakı 40 yıllık et üstadı Günaydın’a ilham kaynağı oldu. Günaydın’ın kurucusu Cüneyt Asan, kendi markasının yanı sıra en iyi müşterisi olan Ersoy’un adıyla ‘Bülent Sultan’ markalı sucuk üretecek.



Türk sanat müziğinin divası olarak nitelendirilen Bülent Ersoy’un sucuk merakı 40 yıllık et ve kebap üstadı Günaydın’ın kurucusuna ilham verdi, Cüneyt Asan, ’Bülent Sultan’ markalı sucuk üretmek için harekete geçti. Doğal ve katkısız sucuk üretmek ve Türkiye çapındaki market raflarına girmek için çalışmalarını hızlandıran Günaydın’ın kurucularından Cüneyt Asan, hem Günaydın markasıyla hem de bir kerede 2-3 kg et yediği, yurtdışına bile sucuğuyla gittiği belirtilen Bülent Ersoy’un merakının verdiği ilham doğrultusunda ’Bülent Sultan’ markasıyla pazara girecek.





2010’da yurtdışına açılacak



Sucuğun pazara sunulmasının ardından pastırma, sosisle ürün portföyünün genişletilmesi planlanırken Günaydın’ın kurucularından Cüney Asan, “Şu anda Riva ve çevresinde geniş, doğallığın bozulmadığı tesis kurabileceğimiz bir arazi üzerinde çalışıyoruz. Hayvan çiftliği de üretim alanı da burada olacak. Günaydın ve Bülent Hanım isminin marka olmasına karşı çıkmazsa ’Bülent Sultan’markalı sucuklar birkaç ay içinde market raflarında yerini alacak. Türkiye’de Bülent Hanım kadar yemeğe konsantre olan ve keyfini çıkaran birini tanımıyorum” dedi. Asan, bu alana girerek kendi alanlarında bir ilki gerçekleştireceklerini de açıkladı.



Bostancı’da 40 yıl önce kasap dükkanıyla başladığı iş yaşamında şu anda Günaydın markası altında kasap&steak house, Güneydoğu Mutfağı, köfte&döner ve yeni açılan burger house olmak üzere dört konsept yaratan Cüneyt Asan’ın yeni hedefinde ise markasını yurtdışına taşımak var. ABD, Kuveyt, Suriye, Dubai ve bazı Avrupa şehirlerinden sürekli talep aldıklarını ama bugüne kadar uygun ortam oluşmadığı için yurtdışında faaliyete geçmediklerini belirten Cüneyt Asan, “Şu anda New York, Suriye ve Kuveyt’te oldukça olgunlaşan projeler var. 2010’da Günaydın yurtdışında olacak. Buradan açılacak dükkanlara 10 kişilik bir kadro gönderilecek. Yenilerini de yetiştirmeye başlıyoruz” diye konuştu.





ANADOLU YAKASI’NDA OTEL HEVESİMİZ SÜRÜYOR



’Et bizim işimiz’ diyen Cüneyt Asan, gönlünde bir otel yatırımının da olduğunu açıkladı. Bodrum’da bir görüşme olduğunu ama hayata geçiremediklerini söyleyen Asan, “Ancak hevesimiz sürüyor, Anadolu Yakası’nda ya da Güney’de düşünüyoruz” dedi.





14 çeşit burgeri lüks caddelerde satacağız



İlk burger house’u Şaşkınbakkal’da açan Günaydın, 1 yıl içinde bu dükkanların sayısını 20’ye ulaştıracak. Burger House’larda 14 çeşit burger sunduklarını söyleyen Günaydın’ın 2.kuşak yöneticilerinden Neslihan Kabacan, Nişantaşı, Bebek, Nispetiye, Ulus gibi lüks caddelerde yer aradıklarını bu konseptteki dükkanların sayısını artıracaklarını açıkladı.





Kurban Bayramı’nda İstinyePark’ta et satışları rekor kırıp 5 kat arttı



Kurban Bayramı dönemlerinde herkesin et satışlarının düştüğünden yakındığına dikkat çeken Cüneyt Asan, bu yıl et fiyatlarının yüksek olmasına rağmen özellikle Günaydın’ın İstinye mağazasında rekor satış yaptıklarını geçen yılı 5’e katladıklarını açıkladı. Asan, “Bizim Kurban Bayramı’nda satışlarımız yüzde 50 artar. Deli dana, ekonomik kriz, domuz gribi hayvansal hastalıklar da bugüne kadar bizi hiç etkilemedi çünkü üç kuşağa hizmet veriyoruz. Bu bayramda inanılmaz bir satış oldu, hem kurbanlık hizmeti verdik hem de müşterilerimiz dağıtmak ve ziyafet vermek için bizden et aldı” dedi. Günlük et satışlarının 5 tona kadar ulaştığını da vurgulayan Asan, “Manisa’daki Angus çiftliğiyle görüşüyorum. A, A+ gelir grubuna hitap edecek bu etin fiyatı en az yüzde 50 daha pahalı olacak” diye konuştu.





Krizde 5 dükkan açtık ‘köfte&döner’de 20 TL’ye doyuruyoruz



Krize rağmen 5 yeni dükkan açtıklarını ve satışlarında hiç düşüş yaşamadıklarını aksine ’köfte&döner’ dükkanlarının AVM’lerde rekor cirolara ulaştığını belirten Cüneyt Asan, “Dört farklı konseptimizin olması, bu sayede tüm gelir gruplarına hitap ediyor olmamız da bize fayda sağladı. Güneydoğu mutfağı dükkanlarımızda 50-60 TL, steak house’larda 80-100 TL, ’köfte&döner’lerde 20 TL’ye aileleri doyurabiliyoruz” dedi.