Bülent Şık ifadeye çağrıldı

Gıda uzmanı ve yazar Bülent Şık, Twitter'da, sosyal medyada paylaşımları gerekçesiyle Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın ağabeyi Bülent Şık ifadeye çağrıldığını Twitter hesabından böyle duyurdu:

Sosyal medya paylaşımlarım gerekçe gösterilerek Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek için çağrıldım. İfade alma talimatı Antalya Savcılığı'nca verilmiş. Bir karışıklık nedeniyle yazı İstanbul'a gitmiş! Antalya savcılığına yazı yazılacağı ve ifade için çağrılacağım söylendi.