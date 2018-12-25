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Bülent Şık ifadeye çağrıldı
Gıda uzmanı ve yazar Bülent Şık, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı
Gıda uzmanı ve yazar Bülent Şık, Twitter'da, sosyal medyada paylaşımları gerekçesiyle Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın ağabeyi Bülent Şık ifadeye çağrıldığını Twitter hesabından böyle duyurdu:
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