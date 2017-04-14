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Bülent Serttaş: Erdoğan'ı rüyamda gördüm; "Başkan olacaksınız" dedim, güldü

"Bana Tayyip Bey'in alternatifini gösterin; bir kişi bile yok ki"

14 Nisan 2017 15:52

Türkücü Bülent Serttaş, referanduma ilişkin olarak, yıllar önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü belirterek, "Tayyip Bey'e 'Rüyamda sizi beyaz bir cüppe içinde gördüm. Sadece cumhurbaşkanı değil, başkan olacaksınız' dedim. Bana gülümsedi" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni albümü 'Ablalar'ın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Serttaş, "Bana Tayyip Bey'in alternatifini gösterin; bir kişi bile yok ki. Herkes aynı fikirde. Tayyip Bey her şeyi düşünmüştür; o giderse yerine kim gelecek?" diye sordu.

Siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Serttaş, "Teklifler geliyor ama asla siyasete girmem. Ben tavla bile oynamam çünkü kavga ederim" diye konuştu.

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