Bülent Ortaçgil'den Teoman'a sitem

Bülent Ortaçgil, hayatını konu alan Mahmut Çınar imzalı ‘Bu Su Hiç Durmaz’ adlı kitapta, 14 yıl önce aynı sahneyi paylaştığı Teoman’a sitem etti.

Konserde kendi üzerine düşeni yaptığını belirten Ortaçgil, “Teoman’ın şarkılarını alıp bana benzettim. Ama Teoman benim şarkılarımı alıp kendisine benzetemedi” dedi. Ortaçgil, “Yani ya çocuk fazla uğraşmadı ya da bizim gibi görmüyor olayı. Bizim harcadığımız mesaiyi de harcamadı” ifadesini kullandı.

Bülent Ortaçgil, 2004’te Teoman’la Lütfi Kırdar’da aynı sahneyi paylaşmış, birbirlerinin şarkılarını yorumladıkları konser kaydı 2007’de albüm olarak yayınlanmıştı.

"Keşke 10 tane Tarkan olsa"

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Ortaçgil, kitapta Megastar Tarkan’la ilgili düşüncelerine de yer verdi:

“Tarkan bugüne kadar hiç şarkımı istemedi. İsterse buyur söyle derim. Keşke 10 tane Tarkan olsa. Dinlemem ama destekliyorum.”