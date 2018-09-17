Bülent Mumay'dan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni'ne: Elimde kayıtlar var, söyledikleri gerçek değil

Cumhuriyet.com.tr'nin Dijital Medya Koordinatörü olarak görev yaparken Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından istifa eden Bülent Mumay'dan yeni bir açıklama geldi. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun siteden kaldırılan yazısı için yeni Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın açıklamalarını yalanlayan Mumay "Küçükkaya, Sabuncu'nun yazısının internette sansürlenmesini, 'İnternetteki arkadaşlarla küçük bir anlaşmazlık" diye anlatmış. Ne yazık ki bu söylediği gerçek değil" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, 7 Eylül'de yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler olmuştu.

Mumay Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Basının sarayı Cumhuriyet’e gelmişken, 6 ay sonra kendini Saray’ın Cumhuriyeti’nde bulmak fena şeymiş. Murat Sabuncu’nun davetiyle katıldığım serüven 'vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.' Az önce istifamı verdim ben de" diye yazmıştı.

"Küçük bir anlaşmazlık..."

Gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya Halk TV'den Enver Aysever'e yaptığı açıklamada, Sabuncu'nun kaldırılan yazısı için, "Bunlar gazetenin çok iç işi. Sabuncu’nun yazısı… Kendisi bana mail attı. Gazeteye koyduğum bir yazı. İnternette olan arkadaşlarımızla olan küçük bir anlaşmazlık" demişti.

"Yazışmalar elimde"

Bunun üzerine Twitter'dan açıklama yapan Mumay, yaşananlarla ilgili olarak elinde yazışma kayıtlarının olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Aykut Küçükkaya'nın Halk TV söyleşisinden yeni haberim oldu. Murat Sabuncu'nun yazısının internette sansürlenmesini, 'İnternetteki arkadaşlarla küçük bir anlaşmazlık' diye anlatmış. Ne yazık ki bu söylediği gerçek değil. Kayıtlara doğru girsin diye gerçeği aktarmam gerekiyor. Gece 02.30 civarında http://Cumhuriyet.com.tr nöbetçi editörünü aratıp kendisi yazıyı çıkarttırdı. Yazışmalar elimde mevcut. Zaten istifamı kendisine sunarken bu meseleyi de gerekçelerim arasında kendisine anlatmıştım. Son bir not... Neden bana haber vermediğini sorduğumda, "Seni o saatte uyandırmak istemedim" dedi. O saatte sansür için arattığı editör ise doğum izninden yeni dönen, 6 aylık bebeği olan bir anne. Dolayısıyla 'internetteki arkadaşlarla küçük bir anlaşmazlık"'diye bir şey yok. Orada çalışmaya devam eden arkadaşların omzunda bir leke bırakmanın da alemi yok. Yeni atanan yayın yönetmeninin selefinin yazısını dijitalde sansürlemesi gibi bir durum var."