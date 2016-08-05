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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bülent Korucu'nun oğlu: Annem, babam bulunamadığı için rehin alındı; 6 gündür gözaltında, sessiz kalmayın!

"Suçsuz bir kadını savunacak bir tane vicdanlı, cesur avukat çıkmadı"

05 Ağustos 2016 17:05

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan operasyonlarda Yarına Bakış’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu’yu evinde bulamayan polislerin eşi Hatice Korucu'yu gözaltına aldı. Korucu’nun oğlu Tarık Korucu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Annem, babam bulunamadığı için rehin alındı. 6 gündür gözaltında, sessiz salmayın!” diye yazdı.

Yarına Bakış Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu’yu gözaltına almak için İstanbul’daki evine gitti. Polisler Korucu’yu evde bulamadı. Bunun üzerine savcılık Bülent Korucu’nun memleketi Erzurum’a yazı yazarak baba evine gidilmesini istedi. Polis Korucu’nun babasının yaşadığı eve de baskın düzenledi. Ancak Korucu’nun bulunmaması üzerine eşi 5 çocuk annesi Hatice Korucu gözaltına alındı. 5 gün boyunca haber alınamayan annesi ve babasının durumuna ilişkin sosyal medyada açıklama yapan Bülent Korucu’nun oğlu Tarık Korucu şunları yazdı: 

 

 

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