Bülent Korucu'nun oğlu: Annem, babam bulunamadığı için rehin alındı; 6 gündür gözaltında, sessiz kalmayın!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan operasyonlarda Yarına Bakış’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu’yu evinde bulamayan polislerin eşi Hatice Korucu'yu gözaltına aldı. Korucu’nun oğlu Tarık Korucu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Annem, babam bulunamadığı için rehin alındı. 6 gündür gözaltında, sessiz salmayın!” diye yazdı.

Yarına Bakış Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu’yu gözaltına almak için İstanbul’daki evine gitti. Polisler Korucu’yu evde bulamadı. Bunun üzerine savcılık Bülent Korucu’nun memleketi Erzurum’a yazı yazarak baba evine gidilmesini istedi. Polis Korucu’nun babasının yaşadığı eve de baskın düzenledi. Ancak Korucu’nun bulunmaması üzerine eşi 5 çocuk annesi Hatice Korucu gözaltına alındı. 5 gün boyunca haber alınamayan annesi ve babasının durumuna ilişkin sosyal medyada açıklama yapan Bülent Korucu’nun oğlu Tarık Korucu şunları yazdı:

.@goncaaytas gazeteci @bulent_korucu nun oğluyum. Annem, babam bulunamadığım için rehin alındı. 6 gündür gözaltında Sessiz Kalmayın! — Tarık Korucu (@korucutarik) 5 Ağustos 2016

Polis "babanız ortaya çıkana kadar çemberi daraltıcaz sırayla hepinizi alıcaz bidahaki gelişimde seni alıcam." Diye abimi tehtid etmiş. — Tarık Korucu (@korucutarik) 30 Temmuz 2016

Ne yazık ki ülkemizde hukuktan önce hukukçular bitmiş. Bugun annemin 6. Günü ve Avukatla görüşme izni var ama avukat bulamıyoruz. — Tarık Korucu (@korucutarik) 5 Ağustos 2016

Koskoca Erzurum'da dadaşların diyarında suçsuz bi kadını savunacak bitane vicdanlı cesur bi avukat çıkmadı — Tarık Korucu (@korucutarik) 5 Ağustos 2016