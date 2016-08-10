Bülent Korucu'nun eşi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan operasyonlarda kapatılan Yarına Bakış’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu'nun evinde bulunmadığı aramada gözaltına alınan eşi Hatice Korucu, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice Korucu’nun tutuklandığını oğlu Tarık Korucu, Twitter üzerinden “Annem 9 gündür nezarethanede psikolojik olarak baskıya maruz kalmış. Dün 1,5 saatlik savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen annem tutuklandı” sözleriyle duyurdu.

Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan soruşturmada şüpheli olarak adı geçen gazetecilerin yakınlarına baskı kurulduğuna dair bir iddia eski Zaman yazarı Bülent Korucu’nun oğlundan gelmişti. Annesi Hacer Korucu’nun ‘rehin’ olarak gözaltına alındığını söyleyen Tarık Korucu, 9 Ağustos’ta sosyal medya hesabından annesinin Fethullah Gülen cemaatinin etkinliklerine katılması nedeniyle tutuklandığını duyurdu.

OHAL’de gazetecilik; pasaport iptali, yurt dışına yıkış yasağı…

Darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmada gözaltına alınmayan çok sayıda gazeteci pasaportlarının iptal edildiğini duyururken, hâlen tutuklu olan eski Zaman Gazetesi Köşe Yazarı Şahin Alpay’ın kızı Elvan Alpay da pasaportuna gerekçe gösterilmeden el konduğunu açıkladı.

5 Ağustos günü Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen Elvan Alpay pasaport kontrolünden geçerken, yurtdışına çıkması pasaportunun “zayi” olduğu açıklamasıyla engellendi. Pasaporta el konması ve iptali hakkında hukuki bir gerekçe bildirilmedi.

6 Ağustos günü diken.com.tr köşe yazarı Hayko Bağdat Yunanistan’dan Türkiye’ye dönüşünde, Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada pasaportuna el konduğunu açıkladı. Bağdat, polislerin kendisine gözaltı kararı olmadığını söylediğini belirtti.

Aynı gün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Selina Doğan Emniyet Müdürlüğü’yle yaptığı bir görüşme sonucu tüm gazetecilerin pasaportlarının iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.

9 Ağustos’ta Hayko Bağdat CHP’li milletvekillerinin girişimi sonucu pasaportunun kendisine geri verildiğini açıkladı.

Tutuklu gazeteci Şahin Alpay’ın kızı Elvan Alpay’a uygulanan fiili yurtdışı çıkış yasağının soruşturma geçiren gazetecilerin aileleri için genel bir uygulama olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasaportu iptal edilen Kürt gazeteci ve avukatlar

8 Ağustos günü, Özgür Gündem Gazetesi eş-Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin de pasaportunun OHAL kapsamında iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal Medya’da Keskin’in yanı sıra, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Özgür Gündem Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan, Özgür Gündem’de yazıları yer alan Aktivist-Yazar Ayşe Berktay ve Reyhan Hacıoğlu ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Nuray Özdoğan’ın da pasaportlarının iptal edildiğine dair haberler yer aldı.

Evrensel’in haberine göre 9 Ağustos’ta, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kişilerin pasaportları hakkında iptal edilmek üzere yasal işlem başlatılmasını ve sonucunun mahkemeye bildirilmesini istedi.

667 sayılı KHK gereğince Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında soruşturma açılan kişilerin pasaportları iptal edildi. Bunlar arasında çok sayıda ÖHD’li avukat da bulunuyor.

Darbe soruşturması dışındaki davalar

Darbe soruşturması haricinde gazeteci yargılamaları devam ediyor. 14 Mayıs’ta gözaltına alınan DİHA muhabiri Şermin Soydan tutuklandı. Soydan için “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haberi nedeniyle müebbet hapis isteniyor. Soydan’ın ilk duruşması 10 Ağustos’ta yapılacak.

Uluslararası gazetecilik örgütleri ve yerel gazeteciler Soydan’ın yaptığı haber nedeniyle müebbetle yargılanacak olmasına büyük tepki gösterdi.

DİHA muhabiri Mesut Kaynar’ın İstanbul’da gözaltına alındı.

Bugüne kadar darbe soruşturmasında 42 gazeteci tutuklandı. Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP) verilerine göre OHAL öncesi tutuklananlar da dâhil olmak üzere Türkiye’de 76 gazeteci tutuklu bulunuyor.

Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu şöyle:

Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında

Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı

Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı

Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü

Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ahmet Memiş, Haberdar, Gözaltında

Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tutuklandı

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı

Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı

Ali Bulaç ,Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Ali Ünal, Zaman köşe yazarı

Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Adlî kontrolle serbest

Arzu Yıldız, Haberdar

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı

Aytekin Gezici, Tutuklandı

Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı

Behçet Akyar

Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı

Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı

Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı

Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı

Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, Tutuklandı

Cuma Kaya, Tutuklandı

Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Adlî kontrolle serbest

Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu

Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı

Faruk Kardıç

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Fevzi Yazıcı, Tutuklandı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında

Hakan Taşdelen, Tutuklandı

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı

Hüseyin Döğme

Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı

İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında

Mehmet Akif Afşar

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Mehmet Özdemir, Tutuklandı

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Murat Avcıoğlu, Tutuklandı

Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı

Mustafa Ünal, Tutuklandı

Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri

Nevzat Güner,

Nuri Durna, TRT (Ezurum), Tutuklandı

Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Oktay Vızvız,

Olgun Batur, Antalya Yerel, Gözaltında

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest

Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest

Ömer Karakaş

Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında

Sait Sefa, Haberdar

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı

Süleyman Sargın

Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Şenol Kahraman

Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı

Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Gözaltında

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı

Veysel Ayhan

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Yakup Sağlam, Eski Zaman muhabiri, Adlî kontrolle Serbest

Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Yüksel Durgut

Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında

Zafer Özsoy, Tutuklandı

Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler

Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı

Selman Keleş – DİHA, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı

Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı

Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı

Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler

Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Hülya Karakaya – Özgür Halk

Mehmet Arslan – DİHA

Şermin Soydan – DİHA

Bu haber ilk olarak P24'te yayımlanmıştır