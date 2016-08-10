Bülent Korucu'nun eşi tutuklandı

10 Ağustos 2016 13:38
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan operasyonlarda kapatılan Yarına Bakış’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu'nun evinde bulunmadığı aramada gözaltına alınan eşi Hatice Korucu, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice Korucu’nun tutuklandığını oğlu Tarık Korucu, Twitter üzerinden “Annem 9 gündür nezarethanede psikolojik olarak baskıya maruz kalmış. Dün 1,5 saatlik savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen annem tutuklandı” sözleriyle duyurdu.
Gülen cemaatine yakın gazetecilere yönelik başlatılan soruşturmada şüpheli olarak adı geçen gazetecilerin yakınlarına baskı kurulduğuna dair bir iddia eski Zaman yazarı Bülent Korucu’nun oğlundan gelmişti. Annesi Hacer Korucu’nun ‘rehin’ olarak gözaltına alındığını söyleyen Tarık Korucu, 9 Ağustos’ta sosyal medya hesabından annesinin Fethullah Gülen cemaatinin etkinliklerine katılması nedeniyle tutuklandığını duyurdu.
Darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmada gözaltına alınmayan çok sayıda gazeteci pasaportlarının iptal edildiğini duyururken, hâlen tutuklu olan eski Zaman Gazetesi Köşe Yazarı Şahin Alpay’ın kızı Elvan Alpay da pasaportuna gerekçe gösterilmeden el konduğunu açıkladı.
5 Ağustos günü Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen Elvan Alpay pasaport kontrolünden geçerken, yurtdışına çıkması pasaportunun “zayi” olduğu açıklamasıyla engellendi. Pasaporta el konması ve iptali hakkında hukuki bir gerekçe bildirilmedi.
6 Ağustos günü diken.com.tr köşe yazarı Hayko Bağdat Yunanistan’dan Türkiye’ye dönüşünde, Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada pasaportuna el konduğunu açıkladı. Bağdat, polislerin kendisine gözaltı kararı olmadığını söylediğini belirtti.
Aynı gün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Selina Doğan Emniyet Müdürlüğü’yle yaptığı bir görüşme sonucu tüm gazetecilerin pasaportlarının iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu bilgi doğrulanmadı.
9 Ağustos’ta Hayko Bağdat CHP’li milletvekillerinin girişimi sonucu pasaportunun kendisine geri verildiğini açıkladı.
Tutuklu gazeteci Şahin Alpay’ın kızı Elvan Alpay’a uygulanan fiili yurtdışı çıkış yasağının soruşturma geçiren gazetecilerin aileleri için genel bir uygulama olup olmadığı henüz bilinmiyor.
8 Ağustos günü, Özgür Gündem Gazetesi eş-Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin de pasaportunun OHAL kapsamında iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal Medya’da Keskin’in yanı sıra, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Özgür Gündem Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan, Özgür Gündem’de yazıları yer alan Aktivist-Yazar Ayşe Berktay ve Reyhan Hacıoğlu ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Nuray Özdoğan’ın da pasaportlarının iptal edildiğine dair haberler yer aldı.
Evrensel’in haberine göre 9 Ağustos’ta, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kişilerin pasaportları hakkında iptal edilmek üzere yasal işlem başlatılmasını ve sonucunun mahkemeye bildirilmesini istedi.
667 sayılı KHK gereğince Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hakkında soruşturma açılan kişilerin pasaportları iptal edildi. Bunlar arasında çok sayıda ÖHD’li avukat da bulunuyor.
Darbe soruşturması haricinde gazeteci yargılamaları devam ediyor. 14 Mayıs’ta gözaltına alınan DİHA muhabiri Şermin Soydan tutuklandı. Soydan için “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haberi nedeniyle müebbet hapis isteniyor. Soydan’ın ilk duruşması 10 Ağustos’ta yapılacak.
Uluslararası gazetecilik örgütleri ve yerel gazeteciler Soydan’ın yaptığı haber nedeniyle müebbetle yargılanacak olmasına büyük tepki gösterdi.
DİHA muhabiri Mesut Kaynar’ın İstanbul’da gözaltına alındı.
Bugüne kadar darbe soruşturmasında 42 gazeteci tutuklandı. Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP) verilerine göre OHAL öncesi tutuklananlar da dâhil olmak üzere Türkiye’de 76 gazeteci tutuklu bulunuyor.
Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu şöyle:
Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında
Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı
Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı
Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü
Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Ahmet Memiş, Haberdar, Gözaltında
Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tutuklandı
Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı
Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı
Ali Bulaç ,Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
Ali Ünal, Zaman köşe yazarı
Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Adlî kontrolle serbest
Arzu Yıldız, Haberdar
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı
Aytekin Gezici, Tutuklandı
Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı
Behçet Akyar
Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı
Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı
Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı
Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı
Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, Tutuklandı
Cuma Kaya, Tutuklandı
Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında
Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı
Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Adlî kontrolle serbest
Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu
Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında
Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı
Faruk Kardıç
Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında
Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Fevzi Yazıcı, Tutuklandı
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında
Hakan Taşdelen, Tutuklandı
Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı
Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hamit Çiçek
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı
Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı
Hüseyin Döğme
Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı
İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı
İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında
Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Kerim Gün, Eski Zaman editörü
Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında
Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında
Mehmet Akif Afşar
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
Mehmet Özdemir, Tutuklandı
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
Metin Tamer Gökçeoğlu
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
Murat Avcıoğlu, Tutuklandı
Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı
Mustafa Ünal, Tutuklandı
Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri
Nevzat Güner,
Nuri Durna, TRT (Ezurum), Tutuklandı
Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
Oktay Vızvız,
Olgun Batur, Antalya Yerel, Gözaltında
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest
Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest
Ömer Karakaş
Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında
Sait Sefa, Haberdar
Sedat Yetişkin
Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı
Süleyman Sargın
Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
Şenol Kahraman
Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı
Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Gözaltında
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı
Veysel Ayhan
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
Yakup Sağlam, Eski Zaman muhabiri, Adlî kontrolle Serbest
Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı
Yüksel Durgut
Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında
Zafer Özsoy, Tutuklandı
Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA
Şermin Soydan – DİHA
© Tüm hakları saklıdır.