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Spor

Bülent Korkmaz, Galatasaray TV'de konuştu

16 Nisan 2009 09:46

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, şampiyonluktan umutlarını kesmediklerini ifade ederek, "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Bülent Korkmaz, rakiplerinin puan kazanması, kendilerinin ise Fenerbahçe maçında 2 puan yitirmesinin aleyhlerine olduğunu dile getirerek, "Ancak biz şampiyonluğu hiçbir zaman bırakmadık. Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayacağız. Benim ve takımımın buna olan inancımız sonuna kadar devam ediyor. Biz nasıl kaybediyorsak, rakiplerimiz de puan kaybedecek. Ben oyuncularıma inanıyor, güveniyorum. Taraftarlarımız da bunu bilsin" diye konuştu.

Lincoln'un durumu konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Korkmaz, Brezilyalı oyuncuyu henüz hazır olmadığı için yedek bıraktığını dile getirdi.

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