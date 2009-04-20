Bülent Korkmaz değişimi!



Ligin istikrarsız ekiplerinden Galatasaray'da, Bülent Korkmaz'ın gelişiyle birlikte takımın performansında büyük değişim yaşanmazken, atılan ve yenilen gol sayıları düştü.



Daha savunmaya yönelik bir futbol ortaya koyan Bülent Korkmaz yönetimindeki ''Cim bom'', ligde çıktığı 7 maçta fileleri sadece 7 kez havalandırabilirken, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.



Skibbe'nin döneminde ise Galatasaray çıkılan 21 lig maçında 43 gol atmasını başarmış, maç başına 2.04 ortalama elde etmişti.



SAVUNMA DÜZELDİ



Bülent Korkmaz döneminde savunmadaki büyük eksiklere rağmen, gol yeme oranının düşmesi dikkat çekti.



Skibbe yönetimindeki Galatasaray, 21 maçta 28 gol yerken (Ortalama 1.33), bu oran Bülent Korkmaz yönetiminde 7 maçta 4 gol yenilince maç başına ortalama 0,57'ye düştü.



Kalesini daha iyi korumaya başlayan Cim Bom'un, hücum gücünde ise zayıflama dikkat çekti.





SKİBBE'NİN İSTATİSTİKLERİ



Ligde 21 maçta 11 galibiyet elde eden Michael Skibbe, yüzde 52,3 galibiyet ortalaması tutturdu.



Bu karşılaşmalarda 6 yenilgi alan Skibbe yönetimindeki Cim Bom, 4 de beraberlik elde etti.



Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Alman teknik adam, 5 galibiyet alıp, yüzde 55,5 galibiyet ortalaması yakalarken, bu karşılaşmalarda 2 yenilgi, 2 de mağlubiyet elde etti.



Fortis Türkiye Kupası'nda çıktığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Skibbe yönetimindeki Galatasaray, 3 galibiyet ile yüzde 50 galibiyet ortalaması tutturdu. Galatasaray, Alman teknik adamla birlikte kupada 3 de beraberlik aldı.



Galatasaray, Skibbe'nin yönetiminde Süper Kupa finalinde Kayserispor'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.



KORKMAZ'IN İSTATİSTİKLERİ



Galatasaray'da, Skibbe'nin yerine 5-2'lik Kocaelispor iç saha yenilgisinin ardından göreve getirilen Bülent Korkmaz, 10 resmi maça çıktı.



Lig'de 7 maça çıkan Korkmaz, bunlardan 4'ünü kazanarak, yüzde 57 başarı ortalaması yakaladı. Korkmaz, ligde 1 yenilgi alırken, 2 de beraberlik elde etti.



Korkmaz, Avrupa kupalarında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.



