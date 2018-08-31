Bülent Korkmaz: "Rizespor maçını kazanmak istiyoruz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Beşiktaş maçından sonra evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyoruz. Kazanırsak Beşiktaş maçının anlamı olur\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Korkmaz, \"\"Beşiktaş maçından sonra evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız Rizespor maçını kazanmak istiyoruz. Kazanırsak Beşiktaş maçının anlamı olur. Oyuncularım çalışmaya devam ediyor\" diye konuştu.

Takımda Zeki, Maicon ve William\'ın sakatlığı Charles\'in de cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceğini dile getiren Korkmaz, taraftara güvendiklerini ve maçta kendilerini destekleyeceğine inandığını söyledi.

İmza aşamasına geldikleri futbolcular olduğunu belirten Korkmaz, \"Anlaştığımız, imza aşamasına gelen arkadaşlarımız var. Onlar da imza attıktan sonra ailenin parçası olacak. 2 oyuncu ile imza aşamasına geldik\" karşılığını verdi.

Antalyaspor\'da başkanlık değişikliği yaşandığını aktaran Korkmaz, kulübe hizmet eden herkese teşekkür etti, sonraki dönemlerde de hizmet vereceklerin hayırlı olmasını diledi.

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