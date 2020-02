Bülent Korkmaz: "Planlarımız kazanmak adına"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray ile zor maç oynayacaklarını belirterek, \"Fatih Terim ile beraber çalıştık ama şimdi rakibiz. Antalyaspor\'un başarısı için, galibiyeti için her dakika çalışıyoruz. Bu maç da öyle bir maç. Bir teknik direktör hiçbir maça kaybetmek için çıkmaz. Planlarımız her zaman kazanma adına\" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirme yaptı. Antalyaspor\'un deplasmanda gol yemeden Ankaragücü\'nden 3 puan kazanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, Charles, Mevlüt, Barrada ile William\'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Galatasaray karşısında önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Korkmaz, \"Evimizde taraftarımız önünde, sahamızda oynayacağız. Bu avantajı kullanmamız lazım. Bu sene Antalyaspor için zor süreç. Bu süreci atlattığımızda Antalyaspor\'un önünün daha da açık olacağına inanıyorum. Bu haftaki maçta çok koşmamız, savunma ve hücumda takım halinde mücadele etmemiz lazım\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM ARASINA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ\"

Galatasaray karşılaşması sonrası milli takım arasına moralli girmek istediklerini anlatan Korkmaz, şunları söyledi: \"Zor maç olacak. Galatasaray için de zor maç olacak ama biz mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Maç bitimine kadar mücadele edeceğiz. Kamuoyunda düşmenin en büyük adayı olarak gösteriliyorduk. Bu tür söylemlere takılan insan değilim. Her zaman söylüyorum zor süreçte oyuncuların özverisi fedakarlığı çok iyiydi. Çok iyi bir ekip var. Oyuncu grubu birbirine saygısı olan, aile bağları güçlü bir ekip var. Fikstür olarak sezonun ilk yarısında içeride oynayacağımız 8 maçın 3\'ü şampiyon takımlara karşı. İkinci yarı fikstür daha avantajlı. Biz bu süreci şimdiye kadar iyi atlattık. Bu bizi gevşetmeyecektir. Şimdi daha çok çalışacağız. Futbolda geçmişe değil önümüze bakacağız. Topladığımız puan önemli ve kimsenin beklemediği puan. Sezonun ilk yarısında hedeflediğimiz puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının bizim için ve takım için daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda doğru yoldayız.\"

\"FATİH TERİM İLE RAKİBİZ\"

Bülent Korkmaz, Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde Porto ile oynayacağı maçın 3 gün sonrasında Antalyaspor\'la karşılaşmasının kendileri açısından avantaj olacağına inanmadığını dile getirdi. Gazetecilerin uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray ve birlikte çalıştığı Fatih Terim\'e karşı rakip olacağını hakkında soruya ise Korkmaz, şöyle cevap verdi:

\"Fatih Terim, Türkiye Süper Ligi\'nde en başarılı teknik direktör, kariyeri şampiyonluklarla dolu. Bu süreçte benim de futbolcu olarak benim de bulunduğum dönem var. A Milli Futbol Takımını çalıştırmış teknik direktör. Fatih Terim ile beraber çalıştık ama şimdi rakibiz. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Biz Antalyaspor başarısı için galibiyeti için her dakika çalışıyoruz. Bu maç da öyle bir maç. Bir teknik direktör hiçbir maça kaybetmek için çıkmaz. Planlarımız her zaman kazanma adına. Futbolda bazen kazanırsınız, bazen berabere bitiyor. Biz sahada maksimumu verip, evimizde taraftarımızın maçın sonunda hem oyun hem skor olarak mutlu olmasını isteyeceğimiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bülent Korkmaz\'ın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)