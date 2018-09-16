Bülent Korkmaz: "Önümüzdeki Sivasspor maçına bakacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor\'u 4-0 mağlup etti.

Maçın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ilk yarıda ve ikinci yarının başında yenen gollerin oyun planlarını bozduğunu ifade ederek, \"İlk yarı karambolden yediğimiz gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol tüm oyun şeklimizi bozdu. İlk yarıdaki oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da iyidi. İkinci golden sonra her şey bitti. Başakşehir çok iyi pas oyunu oynayan bir takım. Mağlubiyeti hak ettik diyebiliriz. Bu maçı unutup önümüzde Sivasspor maçı bakacağız\" dedi.

Maç sonunda bir oyuncuyla tartışması ile alakalı sorulan soruyu cevaplayan Korkmaz, \"Futbolda bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız\" ifadelerini kullandı.

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- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları