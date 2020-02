Bülent Korkmaz: "Akhisar maçını kazanmak istiyoruz"

\"Maç çok zor geçecek\"

\"Taraftarın rakibe baskısı olmalı\"

\"Öyle büyük hedefleri düşünmüyoruz\"

\"Bizim için bu sene çok önemli\"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Akhisarspor karşısında zor maç oynayacaklarını belirterek, \"Milli takım arasından önce oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama altını çizerek söylemek istiyorum maç çok zor geçecek\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Antalyaspor Pazar günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, takımı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Gazetecilerle Atilla Konuk Tesisleri\'nde bir araya gelen Bülent Korkmaz, geçen hafta Türkiye\'nin en hızlı hücuma çıkan takımı Kasımpaşa\'ya karşı zor bir maçı kazandıklarını belirtti. Ligde her maçın daha da zorlaştığını vurgulayan Korkmaz, \"Akhisar maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Bu maça özellikle zihinsel olarak çok iyi hazırlanmamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Kendi evimizde, stadımızda, taraftarımız önünde oynayacağız ama maça odaklanmayı çok iyi yaşamamız gerekir\" diye konuştu.

\"MAÇ ÇOK ZOR GEÇECEK\"

Akhisarspor\'un analizini yaptığını anlatan Korkmaz, rakibinin Kasımpaşa ve Göztepe karşılaşmalarında savunmayı çok doğru yaptığına değindi. Akhisarspor karşısında çok zor maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, \"Bizim de oyunun yönünü değiştirerek çabuk oynamamız gerekiyor. Savunmayı doğru yapan, mücadele eden takımla karşılaşacağız. Rakibimizden daha fazla koşmalı, mücadele etmeli, kazanma hissini daha çok yaşamalıyız. Taraftarımızın da devreye girmesiyle maçın iyi geçeceğine inanıyoruz. Her şey istediğimiz gibi istikrarlı gidiyor. Bunu devam ettirmeliyiz. Milli takım arasından önce oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama altını çizerek söylemek istiyorum maç çok zor geçecek\" dedi.

\"TARAFTARIN RAKİBE BASKISI OLMALI\"

Charles\'in sakatlığının devam ettiğini belirten Bülent Korkmaz, Hakan Özmert\'in dün antrenmanda hafif sakatlık yaşadığını, bugün dinleneceğini yarın da takımla çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Akhisarspor maçında futbolcularının maça odaklanma ve konsantrasyonunun üst seviyede olması gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, \"Fiziksel olarak artık belli bir noktaya geldik. Oyun olarak gelişmeye devam ediyoruz. Burada en önemli şey zihinsel hazırlık. Futbolda fizik, taktik olarak belli yere gelirsiniz ama en önemlisi zihinsel hazırlıktır. Bunu Avrupa kupalarında oynayan takımların lig maçına baktığında görebiliyorsunuz. Burada en önemli şey taraftarın yoğun temposu ve rakibe baskısı olmalı\" diye konuştu.

\"ÖYLE BÜYÜK HEDEFLERİ DÜŞÜNMÜYORUZ\"

Ligin ilk haftalarında kulübün ekonomik yönden sıkıntılı günler geçirdiğinde futbolcuların profesyonelce davranarak, iyi maçlar oynadığına değinen Korkmaz, takımın hedeflerini şöyle anlattı: \"Biz duygularımızla oynayan oyuncu grubuna sahibiz. Bu da çok güzel bir şey. Öyle büyük hedefleri düşünmüyoruz. Bizim hedefimiz bu sene ligi doğru şekilde bitirmek. Üst taraflara oynama gibi niyetimiz yok. Hedefimiz doğru, istikrarlı şekilde gidebilmek ve ligi bitirmek. Ondan sonraki senelerde kulüp başkanı ve yöneticilerin düşündükleri hedefe ulaşacağını inanıyorum. Çünkü alt yapıda potansiyel var.\"

\"BİZİM İÇİN BU SENE ÇOK ÖNEMLİ\"

Kulüp başkanı ve yöneticilerin her zaman üst sıralara oynama hedefi olabileceğini aktaran Korkmaz, \"Kulübün başına geliyorsanız bu hedefler olacaktır. Bizim için bu sene çok önemli. Sezon başından itibaren söylüyorum. Her hafta bunu dile getiriyorum. Bu sene zor süreci geçtikten sonra da düşünüldüğü gibi olabilir. İstikrar her şeyin başı. Devamlı değişim istikrarı getirmez. Bunu kendim açısından değil kulüp açısından söylüyorum. Kimsenin kulübün üzerinde olamayacağını düşünüyorum. Kulüp her zaman için var olmaya devam edecek bir kurumdur. Bizler, oyuncular gelip geçicidir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI