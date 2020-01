Serbest bırakılan Keneş: Gazeteci olarak gazetelerin konusu olmaktan bıktık!

Atatürk Havalimanı'nda sabaha karşı gözaltına alınan Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, serbest bırakıldı. Keneş, “Özgür ve bağımsız gazetecilere yönelik bir süredir bir yıldırma bir sindirme kampanyası yürütülüyor. Gazeteci olarak gazetelerin konusu olmaktan bıktık” dedi.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, TEM'deki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktan mahkemeye sevk edilen Keneş, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, adliye önünde açıklama yapan Keneş, hakkında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun şikayeti üzerine dava açıldığı önceki duruşmada ifadesi alınmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. Mahkemede verdiği ifadenin ardından serbest kalan Keneş, “Bir gazeteci olarak yine adliye avlusunda gazetecilerle beraberiz. Gazeteci olarak gazetelerin konusu olmaktan bıktık usandık. Gazeteciler haber yapar haber olmaz ama biz birkaç yıldır Türkiye de gazeteciler olarak sürekli haberin konusu haline geldik. Bizi bu konu haline getirenlerin bundan utanç duyması lazım.” diye konuştu.

“Özgür ve bağımsız gazetecilere yönelik yıldırma, sindirme kampanyası yürütülüyor”

Özgür ve bağımsız gazetecilere yönelik sistematik bir şekilde yıldırma ve sindirme politikası uygulandığını kaydeden Keneş, şu ifadeleri kullandı: “Bu kampanyalar çerçevesinde bu yılın ilk 11 ayında 103 gazeteci gözaltına alındı, bunlardan 25’i bayan gazeteci arkadaşlarımızdı. Bunlardan 32 kişi tutuklandı. Şu an cezaevinde 32 gazeteci var bunların arasında yayın yönetmeni, yazı işleri müdürleri var. En son Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül arkadaşımızın başına gelenler her kesin malumu. Pek çok farklı ideolojik ve yaşam tarzı olan gazeteci arkadaşlarımız cezaevinde ve dışarda kalanlarda mesleklerini gereğince ifade edemeyecekleri şeklinde her gün yıldırma sindirme hareketlerine karşı karşıyalar. Ben bugün bunların yeni bir tanesiyle muhatabım hakkımda yazılarımdan ve sosyal medya paylaşımlarında dolayı açılmış pek çok dava ve soruşturma bulunmakta. Dün de bir duruşmam vardı ve duruşmalar da sanıkların bazı hakları vardır. Mazeretiniz varsa bu mazereti bildirirsiniz ve duruşmanın bir sonraki celsesine katılmayı talep edersiniz. Biz de dün bu hakkımızı kullanmak istedik ancak bu talebimiz kabul edilmemiş ve hakkımız da yakalama kararı çıkarılmış.”

Gözaltına alınma şeklini anlatan Keneş, “İzmir de bir programım vardı ve sabah 07:00 uçağıyla İzmir’e gitmek için evden çıktım. Havalimanı’na geldiğimde henüz içeri girmeden terörle mücadele ekiplerinden arkadaşlar GBT uygulaması yapmak istediklerini söylediler. Dün duruşma 14.00 sıralarındaydı UYAP’a düşme olasılığı belki mesai saatinin bitimini aştıktan sonra ancak mümkün olabilir ben polis arkadaşlara da sordum bunu gazeteci olarak da araştıracağım. Mahkemelerin yakalama kararı çıkardığı acaba Türkiye’de kaç on bin sanık var ve bunlar 12 saat içerisinde terör ile mücadele ekipleri tarafından anında yakalanıyor mu? Bu kişiye özellik, bu seçicilik bu ekstra motivasyonun kaynağı nedir. Bunun amacı nedir açıkçası ben merak ediyorum. Bugün bir gazeteci olarak gazetecilik faaliyetlerimin bir gereği olan günlük programımdan alı konuldum. Sistematik bir hal aldı bu ve ben buna şiddetle itiraz ediyorum. Buna boyun eğmeyeceğimi tekrar belirtmek istiyorum. Hakkımdaki dava Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili yapmış olduğum bazı paylaşımları hakaret kapsamında değerlendirmişler” ifadelerini kullandı.