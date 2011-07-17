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Bülent Hoca maaşta herkesi solladı

Şike soruşturmasının birinci dalgasında tutuklanan zanlılara aylık gelirleri de soruldu.

17 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 20 bin lira aylık gelir beyan ederken; Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise ayda 200 bin lira kazandığını söyledi.
 

Şike soruşturmasının birinci dalgasında tutuklanan zanlılara aylık gelirleri de soruldu.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; en fazla aylık gelire sahip olduğunu söyleyen kişi Eskişehirspor’un sözleşmesini feshettiği hocası Bülent Uygun oldu. Uygun, “Aylık geliriniz nedir?” sorusuna “200 bin lira” şeklinde cevap verdi.


Ümit Karan 50 bin liralık aylık gelirle ikinci sırayı alırken; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 20 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti.


Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu ise 25 bin liralık gelire sahip olduğunu belirterek bu konuda Başkanı Aziz Yıldırım’ı geride bıraktı.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da 20 bin liralık aylık gelir beyanında bulundu.

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