Bülent Hanım hayal görmüş



T24- Bülent Ersoy’un, “Deniz Gezmiş’i tanırdım, bana gazoz ısmarlardı. Şarkılar söylerdim” sözlerine Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş’ten tepki geldi. Bora Gezmiş, “Herhalde Bülent Hanım hayal gördü. Başka izahı yok” dedi.





Hürriyet’in haberine göre, Bülent Ersoy’un sözlerinin ardından bir açıklama yapan Bora Gezmiş, kardeşi ile Ersoy’un yollarının kesişmesinin imkansız olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Her şeyden önce Deniz ile Bülent Ersoy arasında 5 yaş fark var. Yolları kesişemez. Ne okul hayatında, ne oturduğumuz semtte böyle bir şey mümkün. Ersoy ‘Toplantılara giderdim’ diyor. Ama toplantılara ilişkin ne bir yer, ne de bir başka isim telaffuz ediyor. Haberi okur okumaz Deniz’in toplantı yaptığı arkadaşlarını aradım. Onlar da ‘Mümkün değil’ dedi. Hatırlamıyorlar bile.



Ersoy, ‘Toplantılara katılırdım ama siyasetle ilgilenmezdim’ diyor. Ama o toplantılarda siyasetten başka bir şey konuşulmazdı. Bunu Deniz’in halk içindeki itibarından faydalanmak için yapılmış bir açıklama olarak görüyorum. ‘Gazoz alırdı bana’ falan diyor, gerçekten tutarlı değil. Röportajında eski başbakanlardan Adnan Menderes’le ilgili de açıklama yapmış. Ama Menderes idam edildiğinde 8 yaşında bir çocuk kendisi.”