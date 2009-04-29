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Bülent Ersoy'un yeni sevgilisi

Bülent Ersoy’un Almanya’da yaşayan 19 yaşındaki Bilal adlı gurbetçi sevgilisi ortaya çıktı.

29 Nisan 2009 03:00

Bülent Ersoy’un Almanya’da yaşayan 19 yaşındaki Bilal adlı gurbetçi sevgilisi ortaya çıktı.
 
Diva’nın Almanya konserinde ortaya çıkan 19 yaşındaki genç, divanın Almanya’da bulunduğu süre içinde bir dakika bile olsa yanından ayrılmadı.
 
Önce Bülent Hanım’ın provalarında yanıbaşında görülen genç sevgili, daha sonra konser sırasında da omzundaki pembe kazakla seyirciler arasındaki yerini almış olarak görüntülendi. Diva’nın konser sırasında bir ara yeni sevgilisinin gözlerine bakarak şarkı söylemesi ve elindeki gül yapraklarını sevgilisine atıp, öpücük göndermesi de dikkat çekti.Ünlü divanın sevgilisiyle Almanya konserinden sonra Paris’e geçtiği ve kendi aralarında yüzük takarak sözlendikleri konuşuluyor.

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