Bülent Ersoy: Başbakan yapı itibariyle gergin biri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı tepkisini hakkında yorum yapan sanatçı Bülent Ersoy, "yapı itibariye Sayın Başbakan gergin bir yapıya sahip. Belki kendisi 'tamam çocuklar' diyemedi ama açıklamaları bu doğrultudaydı" dedi.



Star TV ekranlarında yayınlanan Popstar 2013 isimli programa, Bülent Ersoy'un Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamaları damgasını vurdu. Bülent Ersoy 18 gündür devam eden gezi parkı olayları ve başbakanın tutumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ersoy, son günlerde kürk konusuyla ilgili aldığı eleştişrileri gündeme taşındı. Gezi Parkı'na gitmesinin inandırıcı olmayacağını söyleyen Ersoy,"yapı itibariye Sayın Başbakan gergin bir yapıya sahip. Belki kendisi 'tamam çocuklar' diyemedi ama açıklamaları bu doğrultudaydı. Ressam diktatör bana sekiz sene yasak koydu tabi rahatsız oldum. Merhum Menderes idam edildi üzülmedik mi? Utanmadık mı? Bir şeylerden rahatsız olabilirsiniz. Size bir şeyler ters gelebilir. Bunu yakıp yıkarak değiş sandıkla yapın" dedi.