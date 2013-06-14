T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy: Başbakan yapı itibariyle gergin biri

Bülent Ersoy 18 gündür devam eden gezi parkı olayları ve başbakanın tutumuyla ilgili açıklamalarda bulund

14 Haziran 2013 14:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı  tepkisini hakkında yorum yapan sanatçı Bülent Ersoy, "yapı itibariye Sayın Başbakan gergin bir yapıya sahip. Belki kendisi 'tamam çocuklar' diyemedi ama açıklamaları bu doğrultudaydı" dedi.


Star TV ekranlarında yayınlanan Popstar 2013 isimli programa, Bülent Ersoy'un Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamaları damgasını vurdu. Bülent Ersoy 18 gündür devam eden gezi parkı olayları ve başbakanın tutumuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ersoy, son günlerde kürk konusuyla ilgili aldığı eleştişrileri gündeme taşındı. Gezi Parkı'na gitmesinin inandırıcı olmayacağını söyleyen Ersoy,"yapı itibariye Sayın Başbakan gergin bir yapıya sahip. Belki kendisi 'tamam çocuklar' diyemedi ama açıklamaları bu doğrultudaydı. Ressam diktatör bana sekiz sene yasak koydu tabi rahatsız oldum. Merhum Menderes idam edildi üzülmedik mi? Utanmadık mı? Bir şeylerden rahatsız olabilirsiniz. Size bir şeyler ters gelebilir. Bunu yakıp yıkarak değiş sandıkla yapın" dedi.

 

ETİKETLER

başbakangezi parkıbülent ersoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24