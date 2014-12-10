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Kültür-Sanat

Bülent Ersoy'un mirasından TSK'ya pay yok; Kuran kursu, cami yaptıracak

Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Ersoy'un mirasının nasıl paylaştırılacağını açıkladı

10 Aralık 2014 10:21

Sanatçı Bülent Ersoy’un menajeri Fevzi Siverek, ünlü sanatçının mirasını Türk Eğitim Vakfı ile Diyanet Vakfı’na bırakmayı düşündüğünü, Mehmetçik Vakfı’na ise bağış yapmayacağını söyledi. Siverek, “Bülent Ersoy, mirasıyla cami yaptırmak, Kuran kurslarına bağış yapmak ve yatılı Kuran kursları yaptırmak istiyor. Bunları yapacak kadar birikimi ve gayrimenkulü var” dedi.

Bülent Ersoy, böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle dün hastaneye gitti. Ersoy’un sağlık durumu hakkında bilgi veren menajeri Fevzi Siverek, sanatçının böbrek taşı nedeniyle sık sık hastaneye gittiğini belirterek “Yıllar önce Adana’da uğradığı silahlı saldırıda sol böbreğini kaybetmişti. Kalan tek böbreğinde de taş var, o nedenle tedavi görüyor. Doktorlar ameliyatın risk taşıdığını söylüyor, taşı doğal yollardan düşürmeye çalışıyorlar” dedi.

 

‘Bülent Hanım çok kırgın’

 

Cenker Tezel’in Hürriyet’teki haberine göre, sanatçının mirasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Siverek, “Mirası ikiye bölecek. Yarısını Türk Eğitim Vakfı’na, diğer yarısını da Diyanet Vakfı’na bağışlayacak” dedi.

Zeki Müren’in mirasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı hatırlatıldığında ise şöyle konuştu:

“Kesinlikle Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmayacak. Biliyorsunuz darbe döneminde yasaklıydı, tüm hakları elinden alınmıştı. Bu yüzden çok kırgın.”

 

Kuran kursları yaptıracak

 

Fevzi Siverek, “Bülent Ersoy, mirasıyla cami yaptırmak, Kuran kurslarına bağış yapmak ve yatılı Kuran kursları yaptırmak istiyor. Bunları yapacak kadar birikimi ve gayrimenkulü var” dedi.

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