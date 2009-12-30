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Bülent Ersoy'un herşeyi yanlış

Hülya Avşar, Bülent Ersoy ile ilgili sözleriyle yine Ersoy'u çok kızdıracağa benziyor...

30 Aralık 2009 02:00

 T24-Hülya Avşar, bir süre önce Bülent Ersoy'u insan olarak sevmediğini söylemiş ve Ersoy'un zehir zemberek açıklamalarına maruz kalmıştı.

Avşar, sözlerinin arkasında durarak Yüksel Aytuğ ve Cenk Eren'i konuk ettiği programında eleştirilerini sürdürdü.

Yılın olaylarının konuşulduğu programda Bülent Ersoy'un "Oğlum olsa askere göndermezdim" sözlerinin tartışıldığı esnada "Bir tane hayatında bir laf etti, o da doğru bir şey değil bence" diye konuştu.

Cenk Eren'in "Bunu söylerken çözümünü söylemiyor, kendi kafasındaki çözümü söylemiyor" sözleri üzerine Avşar, "Çünkü o anda gündeme gelmek için bir şey söylüyor" dedi.

Yüksel Aytuğ, Güneydoğu'daki savaşın bitmesinde annelerin büyük katkısı olacağına inandığını ve bu anlamda Ersoy'un sözlerini doğru bulduğunu söyleyince Avşar, "Şovdan başka bir şey değil. Ben baştan aşağı Bülent Ersoy'u her konuda yanlış buluyorum. Doğru bulmuyorum. Ne tutumunu, ne hareketlerini, ne yaşantısını, hiç birşeyini doğru bulmadığım için. Çok özür dilerim, bu benim kendi düşüncem" ifadesini kullandı.

Ersoy'un müziği bildiği, repertuarı iyi olduğu ve konservatuarlı olduğu için insanların bugüne kadar saygı duyduğunu söyleyen Hülya Avşar, "O da bunu çok iyi kullandı ki bana göre kötü kullandı. Kötü bir örnektir yani bu. Başından sonuna kadar kötü bir örnek" yorumunu yaptı.

Ersoy'un Popstar'daki bir kadın yarışmacıya, eğer albüm yapacaksa o adamla birlikte olması şeklindeki sözlerine de tepki veren Avşar, şöyle konuştu: "Sen de git adamla beraber ol diyor ya resmen. Manevi değerleri var ya! Rezillik yani. Bülent Ersoy'u geçelim artık. Verdiğimiz zamana yazık.

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