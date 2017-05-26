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Bülent Ersoy'u yılan ısırdı

Ersoy'u ısıran yılan yakalanarak öldürüldü

26 Mayıs 2017 17:42

Bülent Ersoy, program çekimleri için gittiği Hindistan'da yeşil alanda dinlendiği sırada yılan tarafından ısırıldı. Çığlık atarak yardım isteyen ünlü sanatçının imdadına set çalışanları yetişti.

Hindistan'da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden 'Diva' lakaplı sanatçının, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.

 

Yılanı öldürdüler

 

Yardıma koşan set çalışanları, yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik ve kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.

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Bülent Ersoyyılan ısırdı

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