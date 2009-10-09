'Bülent Ersoy'u kadın olarak görmüyorum'

Türk Halk Müziği’nin duayenlerinden Nuri Sesigüzel, Bülent Ersoy için "Ben Diva miva tanımıyorum!" diyerek Ersoy’u kızdıracak açıklamalarda bulundu.



Nuri Sesigüzel, Bülent Ersoy'u adeta yerden yere vurdu. Magazinkolik'e çarpıcı açıklamalarda bulunan Nuri Sesigüzel; "Bülent Ersoy benim sayemde şöhret basamaklarını tırmandı ve ilk plağını ona ben yaptırdım" dedi…



Orhan Gencecebay'ın da bir “Popstar Alaturka” programının, jüri üyeliği döneminde Bülent Ersoy'a kendini ezdirdiğini sözlerine ekleyen usta sanatçı, birçok sanatçının onun hışmından korktuğu için sustuğunu idda etti. Geçmişte ise Bülent Ersoy'un başka gazinolarla anlaşmak istemesi üzerine, Fahrettin Aslan tarafından dövüldüğünü ve bu yüzden günlerce sahneye çıkamadığını öne sürdü.



"Ben onu erkek olarak, nişanlısıyla şirkete geldiği yıllardan biliyorum. Bülent Ersoy'un kadın olduğuna da inanmıyorum!" diyerek, Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklamalarda bulunurken, ondan korktuğunu da sözlerine ekledi…