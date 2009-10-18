T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy:Kaset yapacaksa birlikte ol

Popstar Alaturka programının jüri üyesi Bülent Ersoy bu hafta bir yarışmacıyı değerlendirirken yaptığı yorumla izleyenleri şaşırttı.

18 Ekim 2009 03:00

Popstar Alaturka programının jüri üyesi Bülent Ersoy bu hafta bir  yarışmacıyı değerlendirirken yaptığı yorumla izleyenleri şaşırttı.

Cuma gecesi yayınlanan programda yarışmacılardan Özlem Ceylan, hayat hikâyesini anlatırken kendisine kaset yapacak zengin bir sevgilisinin olmadığını, destek vermek isteyenlerin de farklı beklentilerinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ersoy, Ceylan’a önce daha önce bir birlikteliği olup olmadığını sordu, sonra da “Eğer sana gerçekten istediğin kaseti yapacak ya da imkânları verecek, doğru olduğuna inandığın bir insan olursa sen de onun istediklerini yapmalısın” diyerek nasihat verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24