Bülent Ersoy:Kaset yapacaksa birlikte ol

Popstar Alaturka programının jüri üyesi Bülent Ersoy bu hafta bir yarışmacıyı değerlendirirken yaptığı yorumla izleyenleri şaşırttı.

Cuma gecesi yayınlanan programda yarışmacılardan Özlem Ceylan, hayat hikâyesini anlatırken kendisine kaset yapacak zengin bir sevgilisinin olmadığını, destek vermek isteyenlerin de farklı beklentilerinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ersoy, Ceylan’a önce daha önce bir birlikteliği olup olmadığını sordu, sonra da “Eğer sana gerçekten istediğin kaseti yapacak ya da imkânları verecek, doğru olduğuna inandığın bir insan olursa sen de onun istediklerini yapmalısın” diyerek nasihat verdi.