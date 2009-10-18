Bülent Ersoy:Kaset yapacaksa birlikte ol

Popstar Alaturka programının jüri üyesi Bülent Ersoy bu hafta bir yarışmacıyı değerlendirirken yaptığı yorumla izleyenleri şaşırttı.
Cuma
gecesi yayınlanan programda yarışmacılardan Özlem Ceylan, hayat
hikâyesini anlatırken kendisine kaset yapacak zengin bir sevgilisinin
olmadığını, destek vermek isteyenlerin de farklı beklentilerinin
olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ersoy, Ceylan’a önce daha önce bir
birlikteliği olup olmadığını sordu, sonra da “Eğer sana gerçekten
istediğin kaseti yapacak ya da imkânları verecek, doğru olduğuna
inandığın bir insan olursa sen de onun istediklerini yapmalısın”
diyerek nasihat verdi.